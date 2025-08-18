Fundadores de Bye Company: “Hemos logrado que la empresa tenga ciertos estándares de excelencia”

Un grupo de amigos soñaba con algo distinto: que las celebraciones no fueran solo reuniones más, sino experiencias que quedaran grabadas en la memoria. Así nació Bye Company, una apuesta arriesgada que comenzó organizando encuentros pequeños y terminó conquistando eventos corporativos, matrimonios, cumpleaños y hasta viajes llenos de aventura. Con chefs, bartenders, coordinadores y un equipo que se encarga de todo, lograron lo que parecía imposible: que los clientes solo tuvieran que preocuparse de disfrutar.

¿Cómo fue que una idea que parecía un simple servicio de eventos se transformó en una marca que opera en Santiago, Viña, Mendoza y Buenos Aires? Descúbrelo en ‘Más Que Un Pitch’, disponible en Spotify y de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas por el 100.1 FM e Infinita.cl.