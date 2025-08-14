Dueños de Orquídea: “Nos dimos cuenta que no teníamos control sobre la venta”

Antes de que el mundo se detuviera por la pandemia, una semilla ya había sido plantada. Su origen se remonta a décadas atrás, cuando don Carlos Abumohor Touma levantó con sus propias manos una hilandería que, en su tiempo, fue sinónimo de éxito. Con el paso de los años, la maquinaria se fue apagando y la parte productiva quedó en su mínima expresión. Pero lejos de rendirse, la familia decidió adaptarse: dejaron de fabricar para convertirse en importadores, llevando lanas y manualidades desde distintas partes del mundo hasta Chile.

Hoy, Orquídea ya no es solo un recuerdo de aquellos telares; es una marca viva, con cuatro tiendas, venta online y un público fiel que sigue tejiendo historias con sus productos.