Los Buenos Muchachos: “El sueño es cumplir los 100 años”

En el Santiago de los años 60, Don Nacho y la señora Coya soñaban con algo más que un simple local de comida. Querían transformar una ruda picada de hombres en un espacio donde las familias pudieran reunirse, reír y sentirse como en casa. Ella aportó la calidez y él, la pasión por la cocina y el orden impecable en las cuentas. Así nació una tradición que pronto se entrelazó con la historia de un grupo de trabajadores que, entre brindis y canciones, bautizaron el lugar como “Los Buenos Muchachos”.

Con los años, el negocio creció. En los 70, un audaz paso los llevó a mezclar gastronomía y espectáculo, convirtiéndose en epicentro de música, orquestas y noches inolvidables. Pero el éxito trajo decisiones difíciles: en los 80, la icónica picada dio paso a un restaurante más grande y moderno, dejando atrás muros llenos de historias y nostalgia. Hoy, “Los Buenos Muchachos” es mucho más que un restaurante: es un símbolo de Chile, un lugar donde se han sentado presidentes y obreros por igual, unidos por el mismo espíritu que lo vio nacer.

