Fundadora de Kigos: “Fue esencial rodearme de gente que me tirara para arriba”
Todo comenzó con un horno para pizza traído desde Estados Unidos por el cuñado de la fundadora. Al probarlo, quedó fascinada y decidió encargar uno propio, desafiando la logística de cargar 15 kilos en una maleta. La primera prueba en familia fue caótica pero mágica: aprender a manejar el horno costó, pero el sabor conquistó a todos. Así nació una idea que pronto se convertiría en un negocio.
Sin experiencia y con sólo la intuición, contactó al dueño de la marca Ooni a través de LinkedIn. Después de semanas insistiendo, consiguió una reunión. Le dijeron que ya existía un distribuidor en Chile, pero ella se atrevió a ofrecer algo mejor. Firmó un acuerdo para traer 30 hornos con todos sus ahorros, lanzando la marca Kigos con ayuda de su hermana y una amiga diseñadora.
Mientras trabajaba en Falabella, movía cada venta y promoción desde la casa de sus padres, enfrentando obstáculos, desde certificaciones complicadas hasta la feroz competencia. La pandemia, en vez de frenarla, aceleró sus ventas: en un día se agotaban los hornos, pero también llegaron los reclamos y el caos logístico. Con apoyo familiar, aprendió sobre inventarios, financiamiento y cómo crear urgencia sin quemar su negocio.
En 2022 abrió su primer showroom en Lo Barnechea y viajó a Alemania a la feria SPOGA GAFA, donde conoció en persona al fundador de Ooni. Pese a la amenaza de perder exclusividad frente a grandes cadenas, defendió con convicción su valor como constructora de marca y logró mantener el acuerdo.
En 2025, visitó las oficinas de Ooni en Escocia, fortaleciendo una alianza forjada a base de propósito, perseverancia y visión a largo plazo.
