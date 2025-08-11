Cervecería D’Olbek: “La calidad y la imagen fueron clave para el éxito de nuestra apuesta”

En 1948, la familia Smet d’Olbecke dejó Bélgica, cruzando océanos en busca de un nuevo horizonte. Su destino fue uno de los rincones más remotos y salvajes del mundo: la región de Aysén, en plena Patagonia chilena. Entre montañas eternas, ríos de agua pura y un frío que cala hasta los huesos, nació Charlie de Smet, quien años más tarde transformaría esas raíces y ese paisaje en algo único.

Así comenzó la historia de Cervecería D’Olbek, un proyecto artesanal que mezcla tradición belga, ingredientes nobles y el carácter indómito del sur del mundo. Desde Coyhaique, cada cerveza cuenta una historia: la de un viaje, de un origen y de una pasión por capturar la esencia de la Patagonia en cada sorbo.

