Director de R&Q Ingeniería: “Hemos participado en las principales obras de infraestructura del país”

En 1977, tres ingenieros —Bernardo Quiroga, Jorge Homero Chávez y Juan Rutllant— decidieron desafiar lo establecido. Con más determinación que recursos, fundaron una pequeña consultora de ingeniería en Chile, sin imaginar que se convertiría en un actor clave en las obras más emblemáticas de Latinoamérica. De los primeros proyectos en obras públicas en los 80, a convertirse en una firma multidisciplinaria en los 90, R&Q Ingeniería ha participado en más de 1.500 proyectos, desde el imponente Puente Chacao hasta la profundidad de Chuquicamata Subterránea.

Hoy, con más de 2.400 profesionales y presencia en varios países, su historia es un testimonio de visión, perseverancia y trabajo en equipo.