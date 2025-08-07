Dueñas de Pastelería Hildegard: “Sábado Gigante fue el motor para impulsar el negocio”

Comenzaron en un pequeño garage de Ñuñoa, con más intuición que certezas. Ricky y Pili eran jóvenes, enamorados, y tenían un sueño: llevar la pastelería a otro nivel. Él viajó a Múnich para aprender de los mejores, y a su regreso, comenzaron a vender puerta a puerta recetas que rendían homenaje a la abuela Hildegard. Sin embargo, el destino les tenía preparado un camino lleno de dulzura… y también de dolor.

La televisión los catapultó, pero fue el cariño del barrio y la fidelidad de los clientes lo que les dio raíces. La tragedia golpeó fuerte: primero Ricky en un accidente, luego Pili tras una larga enfermedad. Pero el horno no se apagó. Hoy, sus hijas mellizas, Pilar e Isadora, lideran la pastelería con una consigna clara: “La vida es pasión, la pasión vida”.

¿Cómo se sostiene un legado familiar cuando el corazón se quiebra, pero el alma sigue amasando sueños? Descúbrelo en Más Que Un Pitch, disponible en Spotify y de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 por el 100.1 FM e Infinita.cl.