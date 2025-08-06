Pichara: “La calidad de los productos siempre fue la prioridad de mi padre”

Todo partió como un pequeño negocio familiar de artículos de peluquería, pero el verdadero giro llegó en 1968, cuando Don Abraham Pichara tomó las riendas. Con visión, esfuerzo y amor por el oficio, transformó ese tímido emprendimiento en un referente nacional de la belleza. Décadas después, tras su partida en 2015, el legado quedó en manos de sus hijas.

Belén y Amani crecieron entre peinetas, vitrinas y conversaciones de clientas. Hoy, junto a sus hermanas, lideran una nueva etapa: renovación de imagen, expansión internacional y una fuerte apuesta por la formación técnica en el rubro. Con el lanzamiento del salón Mimi Hair & Nails, demuestran que la tradición puede ir de la mano con la innovación.

¿Cómo unas niñas que jugaban en la trastienda del negocio familiar terminaron revolucionando la industria de la belleza? Descúbrelo en Más Que Un Pitch, disponible en Spotify y de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas por el 100.1 FM e Infinita.cl.