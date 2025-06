Más Que Un Pitch: El Podcast Francisca Maldonado, fundadora de Spa One&Only: “Me fui dando cuenta que mi foco era el bienestar” Durante años, Francisca Maldonado buscó un espacio donde pudiera simplemente respirar. Un lugar que no solo ofreciera masajes, sino una experiencia transformadora. La ciudad, con su ruido y vértigo, parecía consumirlo todo… hasta que decidió hacer algo al respecto. En 2007, contra todo pronóstico y con más intuición que certezas, fundó Spa One&Only. No era solo un spa: era el reflejo de su propio camino de sanación, de su viaje interior por la espiritualidad, el equilibrio y el autocuidado. Apostó por una propuesta diferente: no solo masajes, sino terapias que tocaran lo físico, lo emocional y lo espiritual. Una experiencia sensorial completa. Años más tarde, y pese a los desafíos, Spa One&Only se consolidó como uno de los mejores de Chile y Latinoamérica. Porque cuando el propósito es claro y el alma está comprometida, no hay ciudad que impida la armonía. ¿Cómo fue que una mujer en busca de paz terminó fundando un santuario para el descanso? Descúbrelo en Más Que Un Pitch, por el 100.1 FM e Infinita.cl.

