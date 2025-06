Más Que Un Pitch: El Podcast Fundadora de Smiley Kids: “Tratamos de crecer con los niños que partieron con nosotros” Andrea Ruiz-Tagle no estaba buscando emprender. Pero un día, entre conversaciones de amigos y preocupaciones de crianza, escuchó a una madre británica —Charlotte Horsey— contar una historia simple pero poderosa: no encontraba compotas orgánicas para sus hijos en ningún supermercado de Santiago. El relato le hizo clic. Y sin pensarlo demasiado, se sumó a una misión que terminaría cambiando no solo su vida, sino la alimentación infantil en todo un país. Así nació Smiley Kids Food, un emprendimiento pionero en Chile que apostó por lo sano, lo natural y lo posible: crear compotas, cereales y snacks 100% orgánicos, sin gluten ni azúcar añadida, para los más pequeños del hogar. ¿Cómo fue que Andrea pasó de una conversación informal a liderar una marca que hoy está en más de mil 300 tiendas del país? Descúbrelo en Más Que Un Pitch, de lunes a viernes a las 17:00 horas por el 100.1 FM y en Infinita.cl.

[{"id_post":115923,"post_title":"Alejandra Elgueta, fundadora de Coquinaria: “Me di cuenta que en Chile el mercado de los productos gourmet no estaba desarrollado”","post_link":"\/podcasts\/mas-que-un-pitch-podcast\/2025\/06\/16\/alejandra-elgueta-fundadora-de-coquinaria-me-di-cuenta-que-en-chile-el-mercado-de-los-productos-gourmet-no-estaba-desarrollado.html","post_date":"Jun 16 2025","image":"\/sites\/2\/2025\/06\/MQUP-16-JUN-544x306.png","tag_principal":"M\u00e1s que un Pitch"},{"id_post":115814,"post_title":"Fundadora de Oh my lamb: “Quer\u00edamos una marca que evocara calidad y enfocada en el dormir de los ni\u00f1os”","post_link":"\/podcasts\/mas-que-un-pitch-podcast\/2025\/06\/13\/fundadora-de-oh-my-lamb-queriamos-una-marca-que-evocara-calidad-y-enfocada-en-el-dormir-de-los-ninos.html","post_date":"Jun 13 2025","image":"\/sites\/2\/2025\/06\/MQUP-ENTREVISTA-544x306.png","tag_principal":"M\u00e1s que un Pitch"},{"id_post":115704,"post_title":"Michele Puzio, fundador de Aller\u00eda: “Yo me enamor\u00e9 del arte de la pizza observando a mi abuelo”","post_link":"\/podcasts\/mas-que-un-pitch-podcast\/2025\/06\/12\/michele-puzio-fundador-de-alleria-yo-me-enamore-del-arte-de-la-pizza-observando-a-mi-abuelo.html","post_date":"Jun 12 2025","image":"\/sites\/2\/2025\/06\/MQUP-12-JUN-544x306.png","tag_principal":"M\u00e1s que un Pitch"}]