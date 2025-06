Más Que Un Pitch: El Podcast Alejandra Elgueta, fundadora de Coquinaria: “Me di cuenta que en Chile el mercado de los productos gourmet no estaba desarrollado” De cocinar en una pequeña cocina con utensilios prestados a liderar un imperio gourmet. Así podría resumirse la historia de quienes están detrás de Coquinaria y Kitchen Center, dos marcas que transformaron el arte culinario en una experiencia de diseño, sabor y sofisticación. Mientras unos soñaban con acercar al público chileno los mejores sabores del mundo, otros apostaban por convertir la cocina en el corazón de cada hogar. ¿Cómo pasaron de simples locales a referentes gastronómicos del país y la región? ¿Cómo lograron enamorar a quienes creen que cocinar es mucho más que preparar alimentos? Descúbrelo en ‘Más Que Un Pitch’, de lunes a viernes a las 17:00 horas por el 100.1 FM y en Infinita.cl.

