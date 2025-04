Fundadora de Estudio Malu Pérez: “Cuando uno hace lo que realmente le gusta, te va a ir bien”

De niña, vivía en su propio mundo. Tanto así, que en el colegio pensaron que era sorda. María Luisa Pérez no encajaba con las filas rectas ni las pruebas de alternativas. Lo suyo era la música, el movimiento, la emoción que se colaba por los poros cuando sonaba una canción. Su mamá, bailarina de ballet, fue la primera en entender que esa niña no tenía vocación para estar sentada. Su papá, más tradicional, no tanto. Por eso, cuando llegó el momento de elegir qué estudiar, la empujaron hacia pedagogía. Pero bastó un año, una práctica encerrada entre cuatro paredes y niños inquietos, para entender que esa no era su clase de aula.

Contra lo que se esperaba de ella, “Malu” apostó por su pasión. Dejó de esconder sus ganas de bailar y transformó esa necesidad física de expresarse en su propósito de vida. Se formó como coreógrafa e instructora de pilates. Fundó Estudio Malu Pérez, un centro que no solo ofrece clases, sino experiencias únicas: desde Cool Barre hasta Power Chaise, con una infraestructura de primer nivel y una comunidad que vibra con cada coreografía.

Y cuando llegó la pandemia, con los gimnasios cerrados y la incertidumbre al máximo, Malu no paró. Se levantó, prendió su celular y transmitió en vivo sus entrenamientos. El primer lunes llegaron 700 personas. El segundo, más. En plena crisis, encontró una tribu. Una comunidad que, como ella, solo necesitaba una pantalla, música y ganas de moverse.

