Carlos Pascal, Fundador de Kitchen Club: “En este tipo de negocios no hay segundas impresiones”

En Más que un Pitch conversamos con Carlos Pascal, fundador de Kitchen Club, una innovadora escuela de cocina y centro de eventos. En este espacio, los alumnos no solo aprenden técnicas profesionales, sino que también comparten experiencias culinarias únicas. Conoce la historia detrás de este proyecto que ha conquistado a amantes y aficionados de la gastronomía.

Pascal comenzó contando cómo se introdujo al mundo de la cocina, siendo él arquitecto de profesión: “Hace 20 años me fui a vivir a Madrid. Soy arquitecto de profesión, pero desde siempre la cocina ha sido una pasión muy presente en mi vida. Soñaba con tener un restaurante cuando fuera mayor, aunque en los años en que estudié arquitectura en Chile —hace casi 30 años—, dedicarse a la cocina no era una opción muy bien vista. En ese entonces, ser chef no tenía el prestigio que tiene hoy: las cocinas eran lugares ocultos, sin el glamour que actualmente las rodea”.

Tras esto, continuó: “Sabía que quería vivir afuera, así que conseguí un trabajo en Madrid como arquitecto. El sueldo era bajo y buscaba algo extra para ganar un poco más de plata y poder viajar. Fue ahí donde pensé: “¿Y si hago clases de cocina?”. Siempre se me dio bien. Vengo de una familia muy ligada a la cocina: mi mamá, mi abuela, mi hermana… en mi casa siempre se cocinó y se vivió alrededor de la comida (…) Así empezó todo. Di una primera clase y los alumnos la comentaron en la oficina. Luego otra, y otra más. En pocos meses mi casa olía a pescado, vinagre y algas: estaba cocinando hasta seis veces por semana, además de mi trabajo como arquitecto. Pero me lo estaba pasando tan bien, que no me costó tomar una decisión que parecía lógica: me iba mejor cocinando que diseñando. Ganaba dos o tres veces más y dedicaba menos tiempo. Así que hice el cambio”.

En ese momento, tras tomar la decisión y encontrar el local para instaurar su negocio, el éxito fue inmediato, lo que llamó la atención de las personas y la prensa local: “Tuve la suerte de montar un local precioso. En este rubro no hay segundas oportunidades: el lugar tiene que gustar desde el primer momento. Logramos crear un espacio acogedor, como un gran loft con una cocina abierta que se integraba con el salón. El concepto fue un éxito desde el inicio. Con un par de auspiciadores, tenía dinero para pagar dos meses de arriendo… y el proyecto despegó. En esa época no había tantos espacios nuevos, así que los medios lo destacaron por todos lados: por la propuesta gastronómica, por el diseño interior, por el emprendimiento mismo. Ese impulso fue clave”.

