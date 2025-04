Fundadores de Inztinto: “La certificación del proveedor es clave para asegurar un producto de calidad”

En Más que un Pitch conversamos con José Tomás Donoso y Cristóbal Larraín, fundadores de Inztinto, la marca chilena de anteojos que destaca por su estilo, calidad, personalidad y alto estándar de protección. Sus productos están fabricados con acetato de celulosa, un material biodegradable de origen vegetal. En la entrevista, nos compartieron la historia detrás de este emprendimiento con sello sustentable.

ara comenzar, explicaron cómo surgió la idea de emprender en este negocio: “Todo partió durante la pandemia. Yo ya tenía un negocio —una automotora que creé en segundo año de universidad—, pero estaba en ese momento de decidir si seguir con eso o buscar trabajo. Tenía muchas ganas de emprender algo nuevo, y aunque no contaba con mucho presupuesto, quería un producto que fuera fácil de guardar, despachar y escalar. Un día, desde mi casa, vi unos anteojos y pensé: esta es la idea. Me puse a buscar proveedores, encontré uno que me gustó, pedí una muestra y cuando me llegó, supe que era el producto correcto. Me tenía que lanzar”.

Luego, relataron cómo se formó el equipo fundador: “Ahí invité a Cristóbal a ser parte del proyecto. Le conté mi idea y le dije que el diseño era fundamental. Él es diseñador y fotógrafo, así que tenía dos herramientas claves para darle forma y fuerza a la marca”.

Después, compartieron los primeros pasos concretos del emprendimiento: “Hicimos nuestro primer pedido: tres modelos, cada uno con tres colores, y 300 unidades por color. Lanzamos Inztinto el 15 de diciembre, y desde el primer día comenzó a moverse. Teníamos poco stock, así que fue un negocio bien a pulso: había que vender todo para poder volver a pedir. No teníamos capital para meterle, así que el ritmo de crecimiento dependía 100% de nuestras ventas”.

Finalmente, comentaron cómo ha evolucionado la marca hasta hoy: “Con el tiempo, el negocio ha crecido mucho. Estamos felices, con ganas de seguir empujando y con muchos sueños por delante. Partimos con 900 unidades, vendimos unas 1.000 ese primer año, y el año pasado cerramos con 15.000 unidades vendidas. ¡Y vamos por más!”.

