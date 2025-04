Sebastián Núñez, fundador de El Toldo Azul: “Somos cercanos al público. Intentamos ser una heladería de barrio”

En Más que un Pitch, conversamos con Sebastián Núñez, fundador de El Toldo Azul, para descubrir la historia detrás de este innovador emprendimiento, reconocido por su amplia variedad de sabores y audaces combinaciones.

Para comenzar, Núñez señaló que este proyecto es muy entretenido y alejado de las heladerías tradicionales, ya que la creatividad es su principal característica: “Es un mundo divertido y entretenido, que fomenta la creatividad, algo totalmente diferente al diseño, lo que lo hace aún más interesante. La creatividad no tiene límites; hay que experimentar y probar. Si algo no funciona o no tiene buen sabor, simplemente no lo sacamos. Algunos sabores son más específicos, de nicho, como uno que tuvimos por un tiempo con té macha y poroto de soya. Además, el local era bastante pequeño, lo que nos imponía ciertas limitaciones. Pero en lugar de traer helados de Argentina, pensamos: ¿por qué no hacerlos nosotros mismos?”.

En ese sentido, destacó que fue fundamental comenzar con un buen equipo, debido a que la base del emprendimiento empezaba de manera solida: “Bueno, partimos armando un buen equipo, con gente capacitada, que creo que es lo básico. Desde el principio, me involucré en todos los procesos. Ahora, siendo más grandes, nos hemos podido distanciar un poco y contar con un equipo mejor y más capacitado, pero al principio estábamos en todo. Yo era barquillero, manejábamos el furgón para los despachos, hacíamos un poco de todo. Aunque era una situación difícil, fue una gran escuela, porque uno aprende de todas las áreas”.

Consultado por la variedad de productos, explicó que una de las atracciones del negocio, es que los sabores cambian constantemente: “Una de las particularidades que hace al Toldo Azul tan entretenido y especial es que los sabores no solo varían con las estaciones y la disponibilidad de materias primas, sino que también cambian todos los días. Así que, si vas hoy al local de Isidora, por ejemplo, en la tarde encontrarás sabores diferentes, y lo mismo ocurre si visitas los locales de Isidora o Providencia”.

Para culminar, puntualizó en que El Toldo Azul no tendrá tienda en un centro comercial, puesto que prefieren mantener su cercanía con los clientes: “Todo esto se hace con un extremo cuidado, buscando siempre ofrecer un buen producto. Además, creo que hemos logrado mantener una cercanía con el público, ya que nuestro objetivo ha sido siempre ser una heladería de barrio. Nos sentimos cercanos al público y queremos estar siempre cerca de ellos. No nos vemos en un mall, ya que sentimos que ese ambiente es más impersonal; no somos muy amigos de los centros comerciales”.

