Diego Vergara, fundador de Black GPS: “Entendí que había que entrenarse para ser empresario”

En Más que un Pitch, conversamos con Diego Vergara, fundador de Black GPS, empresa dedicada a la optimización y gestión eficiente de flotas vehiculares a través de tecnología avanzada. Ofrece servicios clave como monitoreo de consumo de combustible, análisis del comportamiento del conductor, sistemas de videovigilancia y soluciones integrales para el mantenimiento de flotas.

Para comenzar, Vergara destacó que gracias a sus padres, siempre tuvo el tema del emprendimiento en la mente, sabiendo que en cualquier minuto sería su turno de forjar un negocio: “Mi padre, quien falleció de cáncer gástrico cuando yo tenía 21 años, dejó una profunda huella en mi vida. Él siempre me inculcó el espíritu emprendedor. Él Tenía una pequeña empresa como técnico en telefonía, y desde niño crecí escuchando sobre facturas y cobranzas, pero nunca sobre sueldos. Esa experiencia me marcó y me orientó hacia el mundo de las ventas. Cuando a los 20 años ingresé a estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad Diego Portales, ya tenía claro que mi camino sería convertirme en empresario”.

A pesar de tener claro su objetivo laboral, hubo circunstancias que lo llevaron a abandonar la carrera. Sin embargo, antes de tomar esa decisión, ocurrió un incidente delictual en su familia, lo que él interpretó como una oportunidad: “Tomé el crédito de todas las tarjetas que tenía, lo que sumaba 100 mil pesos, y con ese dinero compré ropa americana en el Barrio Meiggs. La vendía en los metros, que se convirtió en mi canal de ventas hace 15 años, pero el negocio terminó rápidamente cuando mi proveedor ya no tuvo más mercadería para venderme. Justo en ese momento, a mi hermano le robaron su furgón, una Fiat Fiorino, que usaba para su pyme de distribución de envases desechables. Ese robo lo dejó en bancarrota. Fue entonces cuando comencé a buscar una solución para prevenir robos o, en caso de que ocurrieran, poder remediarlos”.

Vergara continuó: “Fue entonces cuando compré un GPS por 100 mil pesos y comencé a venderlo. Pronto me di cuenta de que ya existían empresas que ofrecían este servicio, pero con un software propio. El problema era que yo no sabía cómo desarrollar uno, así que llamé a un vecino, ingeniero civil industrial, y le propuse ser socios: “Tú aprendes a hacer el software”. Me miró como si estuviera loco, pero aceptó. Estaba recién titulado y decidió renunciar a su empleo. Así nació la empresa de GPS”.

Luego de desarrollar el producto, faltaba venderlo, lo que se fue complicando cada vez más, a tal punto de casi quebrar con el naciente negocio: “Me puse a llamar a todas las empresas que pude. En ese entonces, usaba las páginas amarillas porque Google aún no existía. Recuerdo que empecé con las “A”, como “Alfombra”. Llamaba a todas las empresas, pero llegó un momento en que ya no teníamos más dinero y estábamos a punto de la quiebra. Decidí que no me iba a rendir, así que me amarré el teléfono fijo a la mano y no dejé de llamar. Después de muchas llamadas, finalmente APL Logistics contestó, y eso nos salvó, ya que estábamos a solo 10 días de cerrar”.

Vergara se junta con el potencial comprador y fue un éxito. Esa venta lo potenció a profesionalizar más su cercanía con los clientes: “Cuando cerré la venta, temblaba. Era la última oportunidad para no rendirme y empezar de nuevo. Salí llorando y llamé a mi socio para decirle que habíamos salido a flote. Fue en ese momento que comprendí que necesitaba convertirme en el mejor asesor comercial y entrenarme en ventas. Aunque tenía un buen producto, no era lo suficientemente hábil en la venta. Así que comencé a entrenarme, leí todos los libros sobre ventas, asistí a cursos y poco a poco empecé a tomar ritmo. Con el tiempo, me convertí en un experto en cerrar contratos, logrando acuerdos gigantes con aseguradoras y ventas de más de un millón de dólares. Ahí entendí que, para ser empresario, hay que entrenarse constantemente”.

Luego de pasar varios años, toma la decisión de buscar el sueño americano: “Decidí irme a Estados Unidos a emprender con las empanadas chilenas, pero fue un fracaso porque no entendía cómo funcionaba el comercio allá. Busqué otro rubro y compré un camión, ya que tener un negocio te permitía obtener la Visa E2. Sin embargo, varios amigos empezaron a preguntarme por qué estaba invirtiendo tanto en Estados Unidos. Les expliqué mi modelo de negocio y se interesaron. Algunos decidieron comprar sus propios camiones y yo los administraba. Fue entonces cuando se me ocurrió un nuevo modelo: invitar a chilenos que quisieran comprar su camión en Estados Unidos y administrárselo. Así nació “Tu camión en USA, donde logré recaudar cerca de 9 millones de dólares en solo una noche”.

Para culminar, nos compartió cuáles son sus futuros proyectos: “En marzo de este año, regresé a Chile con el objetivo de expandir la empresa de GPS por toda Sudamérica a través de distribuidores. Además, lancé una nueva marca llamada Control Pet, con la que vamos a introducir el primer GPS para mascotas. Hoy en día, esta empresa atiende a 500 otras empresas, con 18 mil equipos en funcionamiento. Tenemos cobertura nacional y estamos expandiéndonos, con planes de llegar a 10 países en Sudamérica”.

