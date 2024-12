Eduardo Behrmann, fundador de On Street: “Este trabajo me apasionó”

En Más que un Pitch, conversamos con Eduardo Behrmann, fundador de On Street, empresa que ofrece un servicio de arriendo de oficinas, sucursales y clínicas móviles. Su objetivo es acercar los servicios y productos de empresas e instituciones públicas y privadas a localidades y comunas que se encuentran alejadas de los centros urbanos.

Consultado por cómo empezó esto, Berhmann compartió que esto inició luego de que volvió a nuestro país tras una experiencia laboral en Norteamérica: “Vivía en México, pero tras ser despedido, pasé cinco meses buscando nuevas oportunidades sin éxito. En julio de 2009, con el fin del año escolar de los niños, decidimos regresar a Chile. Para agosto de ese año, la primera persona que me recibió con entusiasmo fue directa: “Behrmann, estoy encantado de que llegues, pero lo único que puedo ofrecerte ahora son los cuatro camiones de publicidad On Street (…) Juan Luis me ofreció encargarme de On Street y, para motivarme aún más, me propuso: “Cada camión cuesta 17 millones de pesos. Si compras uno con el 25%, estarás más comprometido en sacarlo adelante”. Y así fue como comenzó todo”.

Luego de adquirir un vehículo y sufrir el terremoto de 2010, la idea de abrir un negocio comenzó a tomar fuerza: “Comenzamos contactando personas, ya que Juan Luis tenía algunos clientes establecidos. Todo avanzaba bien hasta que llegó el terremoto de febrero de 2010. En ese momento, yo estaba en el sur y Juan Luis me llamó diciendo: “Vente de vuelta, se me ocurrió que ofrezcamos oficinas móviles”. Muchas empresas con sucursales desde Talca hacia el sur habían visto sus instalaciones afectadas, así que pivotamos de publicidad móvil en la vía pública—que estaba bastante frenada por la crisis del 2009—hacia esta nueva idea. Así nació todo ese proyecto”.

En ese sentido, explicó en qué consistía este proyecto de oficinas móviles, algo que era muy novedoso para la época: “Las oficinas móviles consistían en ofrecer atención sobre ruedas. En esa época, el Estado tenía algunos vehículos móviles para servicios de compensación, pero nuestra idea era diferente. Decidimos poner en seis metros cuadrados un escritorio y dos sillas, y ofrecer a las empresas afectadas por el terremoto—que no tenían sucursales operativas y no podían atender a sus clientes—una solución móvil para que pudieran reanudar sus operaciones”.

Tras establecer el emprendimiento, llegó el primer cliente, el que lo catapultó con el tiempo a ser una empresa consolidada: “Nuestro primer cliente fue CGE, que nos propuso hacer un piloto en el norte, específicamente en Arica e Iquique. Así que llevamos nuestro primer camión para atender a las comunidades internas, es decir, aquellos lugares que no contaban con una sucursal cercana y necesitaban atención móvil (…) Estuvimos un año y medio trabajando con CGE, y en enero de 2012, gracias a un contacto que hice, Hábitat nos solicitó que formáramos parte de su proyecto de hábitats móviles. Ese año, Hábitat definió dos pilares estratégicos: abrir los sábados y reducir algo las comisiones, además de implementar Hábitat Móvil para llegar a comunas donde no era viable tener una sucursal abierta de lunes a viernes. Así, creamos un proyecto muy exitoso con Hábitat, con el que hasta hoy seguimos colaborando. Actualmente operamos 17 hábitats móviles, desde Iquique hasta Puerto Montt, visitando más de 150 comunas para llevar los servicios de AFP Hábitat a sus afiliados”.

Respecto a cómo funciona el modelo de negocio, explicó que “adquirimos estas oficinas móviles a través de un leasing a cuatro años y las arrendamos bajo un contrato mensual que incluye todo el servicio. Esto implica que el conductor, quien también actúa como anfitrión, puede atender a los clientes, dependiendo del tipo de cliente que tengamos. En algunos casos, tanto el conductor como la persona encargada de atención trabajan juntos para asegurar que los clientes de nuestros clientes reciban el servicio adecuado”.

Todo iba bien, hasta que llegó la pandemia del Covid-19, lo que los hizo reformular el servicio que estaban entregando: “En marzo de 2020, estábamos a punto de comenzar con tres clínicas móviles dentales para el Ministerio de Salud (Minsal) cuando comenzaron a anunciarse las cuarentenas. Afortunadamente, ya teníamos un pie en el Minsal, habíamos trabajado con un Compin móvil, que se encarga de la parte administrativa del ministerio. Fue entonces cuando nos informaron sobre la necesidad de implementar pruebas PCR, lo que nos permitió, en solo seis meses, expandir nuestra flota a 42 clínicas móviles. Inicialmente, empezamos realizando PCR y luego pasamos a realizar vacunaciones. Así, nos convertimos en parte de la estrategia del Ministerio de Salud, el TTA (Testeo, Trazabilidad y Aislamiento). Pasamos de tener 40 móviles a duplicar nuestra flota, manteniendo nuestros clientes y sumando nuevos. Para poder cubrir la demanda, tuvimos que subarrendar vehículos, ya que hubo escasez de unidades disponibles”.

Sobre cómo ha sido su experiencia en On Street, Berhmann se mostró contento e indicó que “este trabajo me apasionó porque me permitía estar en terreno, viajar por Chile, lo cual estaba relacionado con el turismo. Ya no era solo un viajero, sino que ahora estaba del otro lado, tomando decisiones. Además, siempre busqué a las personas adecuadas. Me preocupaba mucho por las entrevistas, por conocer el historial de los candidatos, y me aseguraba de verificar sus antecedentes, contactando a sus anteriores jefes para confirmar sus experiencias laborales. Para mí, lo mejor era hacer esas llamadas y averiguar qué rol desempeñaron y qué logros alcanzaron en sus anteriores empleos. Tener varias evaluaciones es más valioso que solo revisar un currículum, y creo que esa es una enseñanza importante que aprendí”.

Para culminar, le entregó recomendaciones a los emprendedores que están por concretar un proyecto: “Creo que es una mezcla de asumir responsabilidades y tener controles internos. Uno, como socio, dueño o gerente general, debe ser consciente de su rol, independientemente de la confianza que tenga en su equipo. En mi caso, aprendí que aunque confíes mucho, siempre es necesario tener controles mínimos en cualquier negocio. Esto es algo que intento transmitir a mis hijos, que todos quieren ser emprendedores. El mayor ya lo es, y les digo que, aunque se debe confiar en las personas, es fundamental revisar los números y mantener un control interno adecuado”.

