Fundadores de Café Puelo: “Queremos buscar una especie de oasis fuera de Santiago”

En Más que un Pitch, conversamos con Tomás Guilisasti y Benjamín Bravo, fundadores de Café Puelo, un local que se distingue por ofrecer una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y relajado. Con un diseño que incorpora plantas y un espacio tranquilo, Café Puelo invita a los clientes a desconectar mientras disfrutan de una propuesta culinaria que incluye café de especialidad, brunch y otras delicias. Su enfoque se centra en la calidad de los productos y el cuidado de los detalles en cada aspecto del servicio.

Consultados por cómo surgió esta idea del emprendimiento, Bravo recordó los inicio, en un viaje que realizó con su pareja a Oceanía: “Todo comenzó con el deseo mío y de mi esposa de hacer un cambio. La intensidad de Santiago nos había empezado a agobiar, y al cumplir los 30 años, decidimos dar un giro en nuestras vidas. Optamos por la Working Holiday en Australia, queríamos cambiar de aire y comenzar algo nuevo. Al llegar, comencé a trabajar en varias áreas. Empecé manejando un camión, luego probé suerte en jardinería, pero pronto me di cuenta de que los trabajos físicos no eran lo mío. El trabajo con el camión, que implicaba levantarme muy temprano, cargarlo y descargarlo, comenzó a volverse monótono. Así que decidí buscar algo más cercano a casa y me orienté hacia el sector de los restaurantes”.

Tras esto, continuó: “En el restaurante, comencé secando platos, luego pasé a la freidora y, poco a poco, me fui moviendo hacia la parrilla. Así fue como fui evolucionando dentro de la cocina, y me enamoré del concepto. Después de seis meses, decidí buscar una nueva oportunidad y encontré trabajo en un restaurante italiano de brunch. Allí, me ofrecían un café todas las mañanas. La primera vez que lo probé, me pareció maravilloso, ya que tenía un sabor completamente diferente al que estaba acostumbrado en Chile”.

Benjamín compartió que esa experiencia fue fundamental para concretar su idea de negocio: “Cuando se nos acabó la visa, regresamos a Chile el 28 de diciembre. En Año Nuevo, le comenté a unos amigos que me encantaría hacer algo similar a la última cafetería en la que trabajé. Al principio, el sueño era montar una cafetería con tostaduría, pero luego me di cuenta de que este mundo requería mucho más que pasión: era necesario estudiar y comprender a fondo el tema del café de especialidad. Es un área realmente compleja, como el vino, y me di cuenta de que había que profundizar en ello para hacer las cosas bien”.

Bravo se junta con dos amigos, que terminan transformándose en sus socios y deciden llevar a cabo este proyecto de cafetería, pero con un toque único que no se encontraba en el país: “Hice una presentación con el concepto del sueño: detallé de todo, desde las tazas y cubiertos hasta cómo iban a estar vestidos los garzones. En abril de 2019 cerramos el contrato de arriendo, y a partir de ahí nos pusimos a construir. La cafetería se llama Apuelo no por la cocina sureña, sino porque queríamos crear una especie de oasis fuera de Santiago. La idea es que, al entrar, te envuelve un ambiente acogedor, y luego, al pasar por una curva, se abre un espacio amplio con un restaurante lleno de plantas. Es un lugar donde realmente te sientes fuera de la ciudad”.

Puelo se creó en pleno estallido social, por lo que tuvieron ciertas dificultades para culminar la construcción del local: “Empezamos a quedarnos sin maestros, lo que nos obligó a pintar nosotros mismos. Fue todo muy a pulso, porque lo que queríamos transmitir era hacer las cosas con mucho cariño. Con el tiempo, hemos cambiado completamente nuestra forma de trabajar, ya que hemos profesionalizado todo el proceso”. Sin embargo, eso no fue todo, ya que un año después llegó la pandemia del Covid-19, lo que complicó nuevamente todo: “Tuvimos que obligarnos a salir al delivery, lo cual iba en contra de nuestra filosofía de negocio, pero la gente comenzó a conocer Puelo porque empezamos a llevar desayunos a sus casas. Pronto, empresas como Kaufman y Austral nos empezaron a llamar para llevar desayunos a sus equipos. Así, se generó una especie de revolución pequeña, pero significativa, que no tuvo tanto que ver con el café, sino con el brunch. Y así fue como nos fuimos haciendo conocidos”.

Pasaron los meses y las restricciones por la pandemia fueron disminuyendo, haciendo que la gente ya no pidiera por delivery, sino que fuera de manera presencial a consumir los productos: “En la fase 2, cuando abrimos, la gente literalmente llegó en masa, y comenzamos a ver largas filas. Ahí fue cuando el negocio empezó a evolucionar. Fue en ese momento cuando tuvimos que aprender a manejar el crecimiento y adaptarnos a la demanda”.

Para culminar, destacaron que una de las esencias del negocio es que “le damos mucha importancia al aspecto social. En una industria con alta rotación, nosotros hemos logrado mantener una rotación muy baja. Nos dedicamos a cuidar a nuestros trabajadores, nos debemos a ellos. De hecho, tenemos un cariño infinito por cada uno de los que forma parte de nuestro equipo”.

