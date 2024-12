Daniela Albarrán, fundadora de PuriCompany: “No es que nuestros productos sean light o dietéticos, sino que son nutritivos”

En Más que un Pitch, conversamos con Daniela Albarrán, fundadora de PuriCompany, marca de snacks que se enfoca en ofrecer productos saludables y deliciosos. La empresa se compromete con el bienestar de sus consumidores y con la reducción de su impacto ambiental.

Para comenzar, Albarrán contó que “somos una familia de empresarios con una larga tradición en el mundo de las bebidas. Mi mamá, una visionaria, comenzó a los 25 años con una planta embotelladora donde producíamos una variedad de productos: desde cervezas, jugos y hasta refrescos. Desde entonces, hemos trabajado junto a ella, aprendiendo y creciendo como equipo”.

Tras esto, compartió que toda la historia de su emprendimiento surge cuando egresan de la educación superior: “Después de terminar la universidad, mi hermana y yo trabajamos junto a nuestra mamá durante diez años en su planta embotelladora. En 2015, ella nos planteó una decisión importante: “¿Quieren quedarse con la empresa o la vendo? Me han ofrecido comprarla, y después de 35 años creando marcas para el mercado, siento que estoy lista para dar un paso al costado”. Sin dudarlo, le dijimos: “Mamá, véndela, no te preocupes. Con la Javiera veremos qué hacemos a partir de aquí””.

Esa respuesta fue fundamental para pensar qué hacer en el futuro y encontrar un negocio que sea sustentable en el tiempo: “Durante ese tiempo de transición, mientras estudiábamos y explorábamos distintos modelos de negocio, probamos de todo. Un día le dije a Javiera: “Las cabritas. Vamos a hacer cabritas”. Sentí que ahí había una gran oportunidad. Dicho y hecho, bajo el lema que define a nuestra empresa, “se piensa y se hace”, nos pusimos manos a la obra. Decidimos investigar en profundidad. Armé un PowerPoint, viajé a una feria en Estados Unidos y descubrí que las góndolas estaban repletas de cabritas saludables: opciones sin gluten, veganas, sin azúcar, con etiquetas limpias y gran aceptación en el mercado. Era una tendencia que estaba rompiendo fuerte allá, y supe que había que replicarla. Con ese PowerPoint, como si fuera un proyecto universitario, salí a ofrecer nuestra idea al retail chileno. El resultado fue increíble: nos fue excelente desde el principio”.

Daniela ya había conseguido que las grandes empresas le dieran la oportunidad, pero aún faltaba lo más importante, el producto: “No tenía nada más que un PowerPoint bien armado, una buena explicación de por qué el producto funcionaría y muestras hechas en la cocina de mi mamá, guardadas en bolsas Ziploc. Con eso fui a presentarlo y, sorprendentemente, el retail me abrió las puertas. Logré que nos aceptaran en 600 salas antes de que el producto siquiera existiera formalmente. En septiembre de 2016, Puri dio su gran salto: entramos simultáneamente a Cencosud, Walmart y otros grandes distribuidores. Así comenzó la historia de Puri, abriendo camino y consolidándose desde ese primer gran paso”.

Albarrán continuó: “Logramos posicionar Puripop como la marca líder de cabritas en el mercado chileno. Gracias a eso, comenzamos a recibir premios por nuestra innovación, ya que no solo introdujimos un producto, sino que creamos una nueva categoría en el país: la de las cabritas. En ese entonces, la categoría no existía en Chile, y nuestro éxito marcó tendencia. Pronto, otras empresas de snacks comenzaron a seguirnos y a desarrollar sus propias líneas de cabritas, consolidando lo que nosotros habíamos iniciado”.

Pese a que en el inicio iba todo excelente, una llamada de su hermana puso en duda la continuidad del negocio: “Un día recibí una llamada de mi hermana, Javiera, que cambió todo. Me dijo: “Dani, nos acaba de llegar un correo, y en 30 días más nos dejan de producir”. Fue un golpe inesperado. Si no hacíamos algo rápido, la marca quebraría. Perderíamos nuestro lugar en las góndolas, y todo el esfuerzo que habíamos puesto en Puripop se esfumaría. Sin embargo, no dejamos que el miedo nos paralizara. Nos pusimos manos a la obra, conseguimos una planta productiva y activamos las máquinas que, por fortuna, habíamos comprado un año antes y que estaban guardadas “por si acaso”. Esa decisión previa fue nuestra salvación. Nos adaptamos, trabajamos sin descanso, y logramos salir adelante. Fue un momento crítico, pero también uno que demostró nuestra capacidad de respuesta y resiliencia”.

Si bien lograron adaptarse a la adversidad, Daniela contó como anécdota, que en el proceso de aprender a hacer cabritas, no enviaban su mejor producto al mercado: “Pasamos dos meses intensos mandando al mercado un producto que, honestamente, no sabíamos si era el mejor. Estábamos aprendiendo desde cero cómo cocinarlo y ajustándonos sobre la marcha. Fue un periodo lleno de desafíos, pero sabíamos que lo importante era mantenernos en pie. Con el tiempo, logramos estandarizar el proceso y estabilizar la calidad del producto. Ese fue un gran logro para nosotras, y marcó un punto de inflexión en nuestra historia. Para 2018, ya habíamos superado esa crisis inicial y consolidando nuestra operación. Fue un camino difícil, pero imprescindible para seguir creciendo”.

Consultada en qué consistía su primer producto, indicó que “Comenzamos con Puripop, un snack innovador que redefinió el concepto de las cabritas en Chile. Estas cabritas son naturales, saludables y libres de alérgenos, diseñadas para satisfacer las necesidades de mujeres que buscan opciones más sanas, así como de familias completas. La idea era clara: ofrecer una alternativa deliciosa y nutritiva, ideal tanto para colaciones escolares como para aquellas mamás con familias grandes que quieren evitar los excesos de azúcar o productos poco saludables. Con el tiempo, Puripop logró posicionarse como un snack versátil, pensado para toda la familia y adaptado a los estilos de vida modernos (…) Aunque Puripop pasa por un proceso de producción, su gran ventaja es que sus ingredientes son naturales, aquellos que encontramos comúnmente en nuestra despensa. No se trata de un producto “light” o “dietético” aburrido, sino de una opción realmente nutritiva, que permite disfrutar de un snack delicioso sin comprometer la salud. La clave está en su simplicidad: ingredientes frescos y reales que convierten cada bocado en una elección saludable”.

Para culminar, entregó una importante reflexión, llamando a las mujeres a empoderarse y concretar sus ideas y proyectos: “Al final, la historia que está impresa en los paquetes de Puripop refleja nuestra propia experiencia. No lo hicimos para poner nuestro apellido o poner un sello personal, sino para mostrar que dos mujeres pueden crear algo grande. Lo que realmente nos interesa es empoderar a otras mujeres, especialmente a las jóvenes y universitarias, que al ver el producto puedan pensar: “No puedo creer que esta empresa sea de dos mujeres”. En Chile, aunque muchas veces se nos reconoce como fuertes y capaces, todavía hay una falta de confianza en que las mujeres puedan llevar adelante un negocio exitoso. Queremos demostrar que, con determinación y trabajo, cualquier sueño puede convertirse en una realidad. Estamos involucradas en cada detalle de nuestros empaques porque creemos que es allí donde se transmite la esencia de nuestra marca. El empaque es crucial para conectar con el público, especialmente cuando no tienes muchos recursos para llegar a las grandes plataformas de marketing. Es tu carta de presentación, tu forma de encontrarte con el consumidor final. Por eso, para mí es fundamental que las personas al leerlo comprendan quién está detrás de la marca y qué representa cada producto. El empaque no solo vende, sino que cuenta una historia y refleja nuestra identidad”.

