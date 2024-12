Sofía Valdés, fundadora de Madison & Co: “Más que aromas, es un estilo de vida”

En Más que un Pitch, conversamos con Sofía Valdés, fundadora de Madison & Co, emprendimiento de productos para el hogar que ofrece difusores de aromas, velas, home sprays, room sprays, entre otros. La marca fue creada por dos amigas en 2016 con la intención de impregnar los espacios de fragancias agradables y nobles.

Para comenzar, Valdés explicó cómo definiría su negocio: “Más que simples aromas, lo consideramos un estilo de vida. No se trata solo de comprar fragancias por el hecho de tener un buen olor, sino de cultivar una conexión más profunda con tu hogar y contigo mismo. Es una forma de cuidado personal y de atención al espacio que te rodea. Para nosotros, va más allá del producto: es una experiencia, una forma de vivir”.

Tras esto, señaló que “la idea nació de nuestras ganas de emprender juntas. Empezamos a investigar y a explorar opciones, y tras muchas conversaciones, nos inclinamos hacia los regalos corporativos. Ahí mi mamá jugó un papel importante; siempre ha sido una apasionada por los aromas, casi como si tuviera su propia colección. Su amor por las fragancias fue una gran inspiración para dar forma a este proyecto”.

Si bien su madre jugó un rol fundamental en la creación del negocio, Sofía junto a Clara notaban que había una oportunidad en nuestro país para emprender con este innovador producto: “Percibimos que en Chile aún no estaba arraigado el concepto de aromas que, además de perfumar, fueran parte de la decoración. Queríamos integrar esa idea, creando productos que no solo ofrecieran fragancias, sino que también funcionaran como elementos de diseño, complementando y realzando la estética de cualquier hogar (…) Nuestro primer pedido consistió en 500 home sprays, que realizamos en diciembre. La respuesta del público fue extraordinaria, lo que nos motivó a no detenernos desde entonces. A partir de ese momento, decidimos apostar al 100% por el proyecto, ampliando constantemente nuestra oferta con productos de distintas categorías”.

Así estuvieron durante cuatro años, hasta que la petición de varios clientes, las hizo ampliar su rango de operación laboral: “Durante cuatro años, vendimos únicamente en diciembre, hasta el 2020. Sin embargo, empezamos a recibir mensajes de nuestras clientas en Instagram diciendo: “¿Por qué tengo que esperar hasta diciembre para que vuelvan a sacar el producto? ¡Por favor, sáquenlo antes!”. Fue entonces cuando decidimos dar el salto: lanzarnos a operar todo el año y ampliar nuestra oferta. Así nació nuestra segunda categoría de productos: los difusores con varitas”.

En relación a cómo escogieron ese nombre para el proyecto, Valdés indicó que “Queríamos un nombre que conectara con el diseño y el estilo de vida. Después de pensarlo bastante, sentimos que “Madison” encajaba perfectamente. No había una explicación profunda detrás, pero el nombre nos resonó mucho, como si representara exactamente el negocio que queríamos crear”.

Para culminar, realizó una invitación para que cualquier persona pueda visitar una de sus tiendas, las que están ubicadas en “Casa Costanera, Mall Vivo Los Trapenses, Costanera Center y Parque Arauco”.

