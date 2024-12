Pedro García-Huidobro, fundador de Buka: “La base de nosotros es pensar con qué productos vamos a innovar hoy”

En Más que un Pitch, conversamos con Pedro García-Huidobro, fundador de Buka, una innovadora marca de productos alimenticios libres de gluten. Buka se distingue por su enfoque único, combinando ingredientes de distintas culturas gastronómicas para ofrecer opciones deliciosas y accesibles para quienes siguen una dieta sin gluten. Además de su propuesta culinaria, la marca se compromete firmemente con el medio ambiente, adoptando un modelo de negocio de “cero basura”. Esto significa que se esfuerzan por minimizar su impacto en el planeta a través de prácticas sostenibles en la producción, el empaquetado y el envío de sus productos, buscando reducir desechos y fomentar la reutilización.

Para comenzar, García-Huidobro contó que “de alguna manera fui emprendedor desde chico, siempre me gustó, hice negocios a temprana edad y siempre tuve esa inquietud. Salí de la universidad y quería emprender, pero no sabía en qué momento y eso fue lo más complicado porque uno se asusta”.

Tras esto, continuó: “Iniciamos este proyecto junto a mi señora. Ella se encargaba de las clases durante el día, mientras que yo cocinaba en las mañanas. Por las tardes, ella salía a distribuir los productos en los puntos de venta. En algunos casos, en las noches, me ponía un delantal y organizaba degustaciones en supermercados. Fue un trabajo muy multifuncional, pero nos permitió crecer. A medida que avanzábamos, fuimos ganando visibilidad y estableciendo relaciones con los supermercados, lo que nos permitió ampliar la variedad de productos y conseguir más espacios dentro de sus cadenas. En ese momento, nuestro enfoque principal eran las mermeladas”.

Pese a indicar que su enfoque principal eran las mermeladas, comenzaron con una gran variedad de productos: “No comenzamos con un solo producto, sino con una gama. Al principio, lanzamos mermeladas, pastas de alcachofas y patés. Empezamos con tres tipos de mermelada: ají rojo, ají verde y pimentón. En el primer mes, vendíamos apenas seis cajas, lo que apenas cubría la demanda inicial. Fue un proceso de prueba y error. Te pongo un ejemplo anecdótico: la mermelada de ají verde resultó ser tan picante que casi no se podía comer. Para lograr la receta correcta, tuvimos que hervir el ají, desechar el agua, hervirlo nuevamente y repetir el proceso. Fue una experiencia de aprendizaje que nos ayudó a perfeccionar los productos”.

Sin embargo, este proceso inicial fue fundamental para lograr la identidad de la marca: “Fue un proceso de prueba y error, con muchas anécdotas y situaciones que nos llevaron a descartar algunos productos. Recuerdo que hubo uno que tuvimos que eliminar porque, aunque era delicioso y atractivo, no funcionaba bien en términos de calidad. Por ejemplo, la mermelada de ají verde solo podía hacerse con un tipo específico de ají, porque de lo contrario se ponía negro. Aunque la idea era bonita, no todos los ajís servían, y eso generaba problemas. Estas experiencias nos enseñaron a ir puliendo la oferta y a retirar aquellos productos que no cumplían con los estándares que queríamos alcanzar”.

Consultado por cómo esto empieza a llamarse Buka y ser reconocido en la industria, explicó que “El cambio significativo para Buka ocurrió cuando decidieron introducir las papas fritas, lo que hizo que la escala del negocio aumentara inmediatamente. La propuesta de Buka se distingue por la simplicidad de sus ingredientes, evitando el exceso de aditivos, lo que les permite ofrecer productos naturales y sabrosos. Con esta filosofía, comenzamos a diversificar la oferta con conservas, salsas y mayonesas, pero la incorporación de las papas fritas representó un punto de inflexión. La producción de papas fritas, que requiere una planta más grande y maquinaria específica, llevó a la empresa a mudarse a una nueva planta en Cerro Navia. Este cambio fue un paso crucial, ya que permitió a Buka dar el salto definitivo hacia una estructura más empresarial y profesional”.

Para culminar, resaltó que “actualmente, Buka cuenta con aproximadamente 40 a 45 productos de diferentes categorías. La clave del éxito radica en la constante innovación. Estamos trabajando en nuevos proyectos para el próximo año, siempre enfocados en generar valor para los clientes. Lo que distingue a la marca es su capacidad para ofrecer propuestas frescas y novedosas, con un fuerte énfasis en el uso de ingredientes naturales y limpios, lo que representa un valor agregado frente a las cadenas de supermercados”.

