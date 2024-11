La increíble historia de cómo la parisina Fanny Gallicier se enamoró de Chile

En Más que un Pitch, conversamos con la fundadora de Cuni & Co, Fanny Gallicier, quien nos compartió la historia de cómo surgió esta empresa agrícola familiar con más de 30 años de experiencia en el cultivo y producción de alfalfa y avena.

Consultada por cómo empezó esto, comentó que: “Soy parisina, viví, estudié allá y trabajé un año en asociaciones y fundaciones, pero me aburrí de esa vida y de la vida parisina en general. Soy viajera, siempre he tenido ese bichito de conocer el mundo, entonces con diez mil dólares emprendí mi rumbo y partí en Bolivia, debido a que cuando estuve en Australia, muchas personas me indicaron que en Sudamérica había mucha alegría y pasión”.

Tras llegar a la altura boliviana, decide llamar a una amiga que conoció en Australia para poder visitarla en Chile, sin saber que ese contacto le cambiaría la vida para siempre: “Estando allá, me comunico con mi amiga chilena y le pregunto si es que puedo ir a visitarla, a lo que me responde que sí. Llego a la localidad de Lampa, conozco a su familia y como era diciembre me aceptaron para pasar la navidad con ellos (…) De los 25 familiares que habían, solo uno hablaba inglés, entonces a mí me impactó, porque yo estaba como un ratoncito mirando todo a mi alrededor y ahí nos enamoramos, el tema es que yo quería seguir viajando por el mundo y después de un mes, me voy”.

Pero la historia no quedó ahí, ya que pese a irse, su corazón seguía en Santiago: “Sigo recorriendo el planeta y tras un año lo llamo y le pregunto que si puedo volver para experimentar lo que hubiera sido si me quedaba, ya que además de enamorarme de ese chileno, me enamoró mucho la zona y la agricultura. Él era agricultor de alfalfa, dueño del campo familiar que había dejado su papá. Siempre me llamó la atención que uno podía salir de la casa y afuera tener todo para poder cocinar, ya que la comida sabe muy distinto así en el plato”.

Una vez de regreso a nuestro país e instalada en Santiago, decide inmiscuirse en el mundo de la agricultura, empezando un negocio que es muy respetable en Francia: “Un día mi marido me dice que agarre unos tomates, que los ponga en conserva y que lo empezara a vender, entonces ahí yo armé un pequeño negocio. Le hablé a la comunidad francesa, porque sabía que ese rubro allá es súper desarrollado y respetable. De boca en boca terminó llegando este negocio a los restaurantes, después de eso nos sentamos con mi marido y dijimos que había que profesionalizar esto, porque había algo interesante que podríamos desarrollar juntos, pero que necesitaba ciertos criterios, como que sea sustentable y con animales 100% sanos”.

¿Quieres conocer todos los detalles de esta historia?. Escucha el podcast de ‘Más Que Un Pitch’ en Spotify o sintoniza el programa de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas, por el 100.1 FM e Infinita.cl.