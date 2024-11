Francisco Riquelme, fundador de ProKart: “Me di cuenta al inicio que el mercado de las productoras era demasiado informal”

En Más que un Pitch conversamos con el fundador de ProKart, Francisco Riquelme, quien nos compartió la historia de cómo surgió esta empresa que inició en Viña del Mar y que posteriormente derivó en la producción de eventos corporativos y deportivos de la mano de importantes y reconocidos clientes.

Para comenzar, Riquelme comentó que “Prokart comenzó en 1999 como una pista de karting en Viña del Mar. Al mismo tiempo, yo me dedicaba a organizar eventos. Trabajaba en una distribuidora de licores con poco presupuesto, por lo que debía hacer todo por mi cuenta. Cuando decidí dar el salto al emprendimiento, me encontré sin trabajo. Fue entonces cuando se me ocurrió ir a La Serena, donde vi una pista de karting y le propuse al dueño organizar eventos allí, ya que necesitaba generar ingresos”.

Tras esto, indicó que todo comenzó a ir bien, pero sentía la necesidad de hacer crecer ese negocio: “Empecé a hacer eventos, combinado con carreras de karting. En el verano, le digo al dueño que si esto quería progresar debía llevárselo a Viña, ahí empiezo a ver lugares y encontré uno que era administrado por la armada, por lo que tuve que llevar en una camioneta un auto del karting, lo eché a andar y me dijeron que había que llevarlo a cabo”.

Luego de conseguir la aprobación de la armada, tuvo que hacer toda la gestión para que este proyecto fuera un éxito: “Averigüé todo, cómo poner el asfalto, los auspiciadores y el mapa del lugar. En el verano del 2000 inauguramos el kartódromo, nos fue muy bien, cosa que no esperábamos. Debido al éxito, me fui a vivir a Viña del Mar para poder darle tiraje al karting, donde logré hacerme cargo de la concesionaria de la playa, haciendo campeonatos de fútbol entre otros deportes”.

Pasaron varios años y ya con conocimiento en el rubro, surge la idea de agrandar la marca, abarcando grandes corridas, debido a que la competencia iba un paso más adelante: “El año 2007 me dicen que la competencia está teniendo mucho éxito, entonces me proponen hacer una maratón, cosa que nunca había hecho, pero nos sentamos a planear esto. Me pongo a investigar cómo se desarrolla esto en el exterior y logramos desarrollar el primer maratón de la capital. El 27 de enero de 2007 le digo al dueño que esto no podía llamarse Adidas City Run porque no estaba prendiendo, así que pasó a llamarse Maratón de Santiago, pero con la marca al final y así surgió eso”.

¿Quieres conocer todos los detalles de esta historia?. Escucha el podcast de ‘Más Que Un Pitch’ en Spotify o sintoniza el programa de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas, por el 100.1 FM e Infinita.cl.