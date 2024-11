Bernardita Astaburuaga, creadora de Mi Duende Mágico: “Creamos un compañero que regala risas, alegría y magia a las familias”

En Más que un Pitch conversamos con la creadora de Mi Duende Mágico, Bernardita Astaburuaga, quien nos compartió la historia de cómo surgió esta empresa que crea, produce y comercializa productos y contenidos para la Navidad, donde sus colecciones incluyen más de 100 personajes, como duendes, renos y mascotas, con conceptos educativos y valóricos.

Consultada por cómo surgió la idea de crear este innovador producto navideño, contó que: “Yo estudié pedagogía, esa fue mi primera carrera, entonces estaba con muchas ganas de volver a crear cosas para los niños e hicimos varias pruebas antes de lanzarnos con esto. Mi pasión estaba en el mundo infantil y en esa búsqueda de alternativas, surgió la idea de los duendes mágicos, pensamiento que está dentro de la mente de cualquier persona cuando piensa en la navidad”.

Tras esto, continuó explicando cómo fue el proceso de diseño y selección de material: “Empezamos a indagar, descubrimos varias marcas extranjeras, primero pensamos en traerlas a nuestro país, pero quisimos ir más allá y crear una que sea nacional. Al principio trajimos duendes que venían con ropa de verano, porque todos saben que aquí la navidad es con calor y así creamos nuestros primeros personajes. Duende Mágico surge también gracias al apoyo que tuvimos desde el grupo Cencosud, donde Colorito ha sido el único peluche que se ha mantenido durante estos 13 años”.

En ese sentido, recalcó que esto no es solo un peluche, ya que rompe esquemas y reúne a la familia: “El duende tenía desde el inicio que era travieso y divertido, eso es lo que creamos, hoy no creamos solamente un peluche, sino que creamos un compañero que regala risas, alegría y magia a las familias. Este no es solo un producto, donde el éxito no es solo para los niños, sino que todas las familias quieren tenerlo, porque los padres le están regalando una instancia de conexión a sus hijos, entonces es momento entretenida para la familia. Creamos un peluche de trapo, por lo que rompimos todos los esquemas de los juguetes complejos, ya que tiene un valor agregado”.

¿Quieres conocer todos los detalles de esta historia?. Escucha el podcast de ‘Más Que Un Pitch’ en Spotify o sintoniza el programa de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas, por el 100.1 FM e Infinita.cl.