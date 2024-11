Fundadores de Gin Provincia: “Hoy es el gin artesanal chileno más vendido”

En Más que un Pitch, conversamos con los fundadores de Gin Provincia, Cristián Silva y Gustavo Carvallo, quienes nos contaron cómo surgió esta destilería de ginebra chilena que se encuentra en el Valle de Colchagua, a los pies de la Cordillera de los Andes. La destilería se caracteriza por el uso de alambiques de cobre pequeños y por su objetivo de rescatar el patrimonio cultural y botánico de Chile.

Consultado por su relación con el Gin, Gustavo contó que “cuando partimos no había nadie haciendo gin en Chile, entonces fue una historia bien entretenida que tiene mucho que ver con la zona donde está la destilería, San Fernando de la Cordillera, ya que ahí pasan muchos arrieros, donde descubrí una relación histórica familiar con la botánica”.

Tras esto, continuó: “Por qué gin, porque llegó un británico a la zona que nos empezó a decir las maravillas que teníamos, logrando que aprendiéramos a hacer este trago de la manera inglesa”. Sin embargo, pese a destacar las bondades de la zona, señaló que enfrentaban problemas de raíz, puesto que no había un precursor de este negocio en nuestro país: “Teníamos complejidades cuando partió esto; nadie lo hacía en nuestro país y tampoco el gin tiene una receta propiamente tal. Nuestro alcohol es importando de Estados Unidos a base de maíz y por eso no cae mal al estómago, porque es súper premium”.

En relación a cómo Cristián se metió en el negocio, Silva comentó que siempre fueron amigos, lo que lo llevó a confiar en el emprendimiento desde el primer minuto: “Somos amigos desde muy chicos, cuando fuimos adolescentes vivimos juntos y con el pasar del tiempo nos separamos, pero me llegó un pajarito diciéndome que Gustavo estaba emprendiendo en el mundo del gin, a lo que se me ocurrió escribirle para potenciar la marca, puesto que me dedicaba a ese mundo comercial, y así partió Gin Provincia”, agregando que tras consolidar el negocio, Gin Provincia se ha transformado en “el gin artesanal chileno más vendido, donde estamos exportando a distintos países y, la verdad, es que todo esto ha sido un viaje increíble”.

¿Quieres conocer todos los detalles de esta historia?. Escucha el podcast de ‘Más Que Un Pitch’ en Spotify o sintoniza el programa de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas, por el 100.1 FM e Infinita.cl.