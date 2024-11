Eduardo Daza, Fundador de MyCocos: “Sabíamos que este producto iba a ser un hit”

En Más que un Pitch, conversamos con el fundador de MyCocos, Eduardo Daza, quien nos contó cómo surgió este emprendimiento de rasuradoras masculinas.

Por la historia del proyecto, Daza contó que “yo migro de Venezuela y llego a Chile en el año 2017, pero con una idea de querer montar una empresa para dejar de trabajar como colaborador. Cuando llego al país, empiezo a buscar trabajo como ingeniero en telecomunicaciones, donde no logro encontrar un buen puesto laboral y ahí comienzo a buscar distintas alternativas para conseguir dinero”.

Mientras Daza buscaba opciones para conseguir dinero, apuntó en la compra y venta por internet, donde logró conseguir buenos resultados, pero teniendo una anécdota muy divertida: “Yo mismo me corto el pelo y me compré una trimel nueva, entonces la veo y digo, ya necesito subsistir, por lo que decido venderla un poco más cara para volver a comprarla y así sacarle ganancia. Logré venderla y comprarme nuevamente el producto, el tema es que no bajé el anuncio de venta, entonces se comenzó a vender muchas veces”.

Tras esto, se fue a trabajar en Farellones, específicamente en atención al cliente, donde la llegada de su hijo lo llevó a concretar el proyecto de MyCocos: “Pasó un año de eso y venía un bebé en camino, por lo que eso fue un marcador para decir ‘Eduardo, no tienes más permiso de fallar y fracasar en tus proyectos’, me topo con una persona y juntos llegamos a la conclusión de que queríamos crear una marca propia. Estuvimos revisando el mercado y encontramos un producto que nos llamó mucho la atención, que era una rasuradora para la zona genital y dije que eso sería un muy buen producto en Chile (…) MyCocos nace el 2020. Traigo la estrategia a la mesa de los socios, planteo el nombre y me doy cuenta de que la reacción que tuvieron ellos, iba a ser la misma que tendría el mercado, entonces con este producto sabíamos que iba a ser un hit”.

