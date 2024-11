La emotiva historia de cómo Natalia Martínez encontró su vocación en el mundo del calzado

En Más que un Pitch, conversamos con Natalia Martínez, fundadora de Boilera, un innovador emprendimiento que combina creatividad y diversión. En sus talleres, los participantes pueden diseñar y crear su propio zapato en un ambiente relajado, sociable y lleno de inspiración.

Consultada por cómo empezó este proyecto, Martínez contó que “soy diseñadora de la Universidad Católica y ahí teníamos convenio con el DUOC, entonces podíamos hacer ramos de esa institución y tomé un curso que era de diseño y confección de calzado, donde tuve mi primer acercamiento a este mundo. Me fascinó ese oficio porque soy demasiado manual, para mi hacer un zapato es como un lienzo de un artista, es un lugar donde te puedes expresar y ese ramo me marcó demasiado”.

Tras esto, pese a gustarle la asignatura, ocurrió un percance con un zapatero que casi la hace reprobar el curso: “Nos enseñaban de todo, menos a coser el zapato, eso lo debían hacer personas externas. Teníamos que hacer tres zapatos para el examen y tuve una mala experiencia con el zapatero, donde pensé que no alcanzaría a llegar a la prueba final, por lo que le pedí al profesor que me enseñara a armar los zapatos fuera de clases y ahí aprender un poco a hacerlos”.

Martínez Continuó: “Llegó la pandemia, me repensé la vida y me di cuenta que me gustaba mucho hacer zapatos (…) me entró el bichito de aprovechar esta oportunidad, renuncié a mi trabajo, busqué otro part time para poder empezar a diseñar este curso que debía ser muy parecido a lo que hubiera aprendido, pero centrado en la experiencia, donde la gente pudiera aprender y vivir un momento de relajo entretenido”.

Pese a querer diseñar esto, tuvo una crisis vocacional que no la dejaba proyectar esto a largo plazo, por lo que necesitó ayuda de una amiga, que terminó siendo fundamental para concretar el emprendimiento: “Cuando llevaba dos años con esto, le pido a una amiga (Flori), que es psicóloga, que me haga un coach laboral para ver si me lanzaba o no de lleno con el taller, porque igual tampoco tenía tantos clientes y había cierta desconfianza de mi parte. Ella me motivó con todo a lanzarme y lo brígido es que se murió mientras me ayudaba, ya que tenía un cáncer terminal, cosa que yo no sabía. Cuando sucede esto, ese mismo día, decidí que tenía que lanzarme con este proyecto”.

En ese sentido, comentó que “hago un curso donde se inscribió solo mi madre y la mamá de la Flori, el tema es que nos pusimos a conversar dos de las tres horas del curso, voy al baño, me inspiro y les propongo que hagamos un zapato enfocado en la Flori, que tenga las características de ella y terminó siendo tan importante esa clase, porque hoy día los hermanos de la Flori son mis socios”.

