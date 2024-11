Francisca Correa, fundadora de Bocanboca, nos contó cómo surgió el concepto de “Pita Chips”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, la fundadora de Bocanboca, Francisca Correa, nos compartió la increíble historia de cómo surgió este gran proyecto de pita chips.

Para comenzar, Correa contó que “antes de esto yo trabajar unos días con mi papá en su fábrica de cajas de cartón corrugado y en el 2011 decido irme a vivir a Rancagua, con el pasar del tiempo me voy a Estados Unidos con cuatro hijos y esperando mellizos. Estuve tres años allá, vuelvo a Chile y como soy muy inquieta, siempre busco algo por hacer y empecé a cocinar porque identifiqué que había poca oferta de galletas ricas para los aperitivos, cosa que no pasaba en Norteamérica, ya que estaba este nicho de las pita chips que eran para untar, compartir, entre otras cosas”.

Tras esto, continuó: “Partí cocinando de todo lo que se puede ocurrir, hasta que un día una amiga me dijo que me enfocara solo en una cosa. Desde ahí me organicé, de lunes a viernes hacía y envasaba las galletas para poder tener tiempo el fin de semana y así partió todo esto”.

Por cómo logró decidirse qué hacer, señaló que al tener descendencia italiana, siempre tuvo conocimiento de cómo preparar masas, lo que fundamental para tomar su posterior decisión: “Siempre me ha gustado trabajar con las masas por mi familia, ya que mi abuela que era italiana me enseñó desde muy chica. Partí primero haciendo pan pita para los niños y después dije que las iba a adelgazar, pero con un toque de aceite de oliva y ahí parte el concepto de pita chips, donde toda la base está hecha de pan pita”.

Cuando ya dedicaba gran parte de su tiempo a este proyecto, su pareja le hace una interrogante que marcó el inicio de este negocio: “Un día mi marido me pregunta si esto que estaba cocinando era un hobbie o era de verdad, yo le respondo que iba en serio, pero con cierto susto, a lo que él decide apoyarme en materializar esta pasión que tenía en un negocio. Arrendamos un local, hornos y ahí empezó Bocanboca”.

