La divertida anécdota de cómo Daniel Daccarett consiguió su primer trabajo: “Pensaron que era otra persona”

En Más que un Pitch, conversamos con el fundador de Vendomática, Daniel Daccarett, quien nos compartió la historia de esta empresa que asegura “ofrecer soluciones innovadoras con tecnología avanzada para poder adaptarse a diversas necesidades”.

Por su historia, Daccarett contó que “me empecé a enamorar de los negocios desde muy chico, ya que a los ocho años limpiaba canaletas en mi barrio para tener unas monedas. Vivía en una familia llena de empresarios, entonces era como el camino natural que tenía y para mi eso fue súper normal”.

Consultado por cómo ingresó a los negocios, comentó que “cuando estaba en la universidad trabajaba en Errol’s. Luego el dueño de este negocio decide venderlo a blockbuster, justo me titulé, entonces fui para que me contratara, pero me contrató para los Big John, que después pasaron a ser los Oxxo”.

Tras esto, continuó, destacando una anécdota muy entretenida al momento de ir a hablar con el dueño: “Tengo un primo que era compañero de curso del dueño y creo que cuando lo llamé por teléfono se confundió y pensó que era otra persona, por lo que me entrevistó, enganchamos, y ahí mismo sacó una cotona blanca, mándame directamente a un local para trabajar como cajero, pero siempre quedé con la sensación de que pensaba que era otra persona”.

Luego de retirarse de la empresa decide buscar algo para poder emprender: “Siempre quise tener un negocio, revisaba las páginas amarillas para poder buscar e innovar. Me voy a Estados Unidos a hacer un MBA y caminando por las calles encuentro un letrero que decía “Free to Europe”, entro para conocer qué es lo que era y me explican que son viajes de encomienda, pero con la única condición de que la persona que fuera en el avión, debía ir sin maleta, justo no tenía, entonces me ofrecen viajar ese mismo día y les digo que sí (…) llego allá y empiezo también a buscar cosas porque quería tener algo”.

En ese momento, recibe una llamada que fue fundamental para marcar el camino de su carrera: “Estando en Europa, me llamaron de Castaño, pero no quería volver a levantarme a las cuatro de la mañana para hacer pan. Como el dueño de Castaño era buen amigo mío, me dice conozca a Manuel Molero, fui a verlo y este tipo tenía fábricas de balanzas y como sabía un poco de la materia, empezamos a hacer buena onda y logré la representación de estas balanzas y así partí con mi negocio”.

