Carlos Riveros, gerente general de KM0: “Empecé a andar en bicicleta para poder dejar la piscola y la noche”

En Más que un Pitch, conversamos con el Gerente General de Bicicletas KM0, Carlos Riveros, quien nos compartió la historia de cómo surgió este proyecto dedicado principalmente al cuidado de las bicicletas.

Por cómo empezó este emprendimiento, Riveros contó que “mi vida en los negocios es un poco gitana desde siempre, después de varias cosas que me pasaron, empecé a andar en bicicleta para poder dejar la piscola y la noche, porque antes vendía tragos, hielo y hacía eventos, lo que me llevaba a estar despierto la mayor parte de la noche. No quería tomar más y queriendo alejarme de eso, comencé a andar en bicicleta por Curicó”.

Tras esto continuó: “De a poco comencé a zafar de la noche. Decido comprarme implementos básicos para andar en bicicleta en una tienda muy antigua de la zona, porque era el único lugar que tenía estos productos más especializados, pero tuve un problema con las zapatillas porque me se rompieron a la semana, por lo que decidí ir a reclamar pero el dueño me mandó a China, así que empiezo a buscar por distintos lados otras zapatillas; voy a Talca, Chillán y Rancagua y no habían, terminé en Santiago comprando el par que me faltaba”.

Ante esa situación, resaltó que supo transformar ese problema en una gran oportunidad: “Un día de vacaciones se me prendió la chispa y se me ocurrió vender las cosas que me costó tanto encontrar. Para empezar le pregunté a la persona que le compré las zapatillas si él me podía revender para poder comercializarlas en Curicó, cosa que se llegó a concretar después de tres semanas”.

Por cómo logró hacerlo, explicó que “tenía un margen mínimo para poder gastar y le compré la mercadería con unos cheques de mi padre, que no tenían fondos, pero que sí pagué cuando conseguí el dinero de las ventas. Gracias a esa oportunidad comienza este show de vender por Facebook, pero me costó en un inicio, ya que los ciclistas con más experiencia no me tenían tanta confianza”.

