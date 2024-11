Manuel Labra de Creado en Chile: “Mucha gente me decía que trabajar con la señora era el inicio para el fin del matrimonio”

En Más que un Pitch, conversamos con Manuel Labra y Constanza Correa de Creado Chile, quienes nos compartieron la destaca historia del “mejor lugar para encontrar creaciones locales, ya sea en diseño, joyas, libros, alimentos, cuidado personal, juguetes, ropa, aromas, artesanía, arte y mucho más”.

Consultados por el inicio de este proyecto, Correa contó que “todo esto empezó en el 2014. Siempre me ha gustado el tema de la decoración, por lo mismo, tenía muchas revistas guardadas. En una mudanza, dije que no podía quedarme con esa cantidad de revistas, entonces empecé a sacarle recortes de las cosas que me interesaban, pero siempre tuve el miedo de que se me fueran a perder, por lo que le dije a Manuel que hiciéramos un blog sobre estos cortes”.

Tras esto, continuó: “Partimos con un blog, subíamos a distintos creadores y empezó a tener seguidores ya que a la gente le empezó a gustar. El primer nombre fue Showroom, pero algo no nos convencía del, ya que los productos eran nacionales, entonces que el nombre fuera en inglés, como que no pegaba y ahí lo cambiamos a Creado en Chile”.

Sobre cuándo identificaron que esto podía ser un negocio consolidado, explicó que “en un principio siempre fue por el amor al arte, pero con el poco tiempo empezamos a ver que la gente estaba interesada en esto“. Labra se unió a la conversación y agregó que siempre “hubo una visión de que esto podía dar para hacer algo más. El tema de las plataformas de arquitectura lo veíamos como un referente, pero lo que derivó a que lo convirtiéramos en tiendas y Marketplace, fue que mucha gente nos los decía para poder ver y ahí comprar todas estas cosas que estábamos publicando”.

El modelo de negocio lo tenían claro, pero algo sentían que les faltaba para materializarlo aún más: “Empezamos publicando un creador por día, entonces juntamos cerca de 500 y comenzamos a pensar en cómo aprovechar esta base comercial. En ese momento se nos une nuestro tercer socio y comenzamos con él a armar el negocio (…) hoy tenemos como 450 marcas y el Marketplace se dio de manera natural, por lo que el tema de hacer una tienda física, que acompañara al online, fue una buena idea, ya que sabíamos que la gente iba a querer ver y tocar los productos que estábamos ofreciendo”.

Pese a que ahora están juntos en este proyecto, no siempre fue así, ya que Manuel Labra se dedicaba en el mundo de su profesión, pero al llegar la pandemia tuvo que tomar la decisión de incluirse al negocio con su pareja, lo que no fue muy bien recibido por sus pares, quienes le indicaban que “trabajar con la señora era el inicio para el fin del matrimonio”.

¿Quieres conocer todos los detalles de esta historia?. Escucha el podcast de ‘Más Que Un Pitch’ en Spotify o sintoniza el programa de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas, por el 100.1 FM e Infinita.cl.