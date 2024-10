Flavia Torrent, fundadora de Granolín: “Esta fue una idea de mi mamá para sacarme de la casa y generar algo de lucas”

En Más que un Pitch, conversamos con Flavia Torrent, fundadora de Granolín, quien nos compartió la inspiradora historia detrás de su emprendimiento, que ofrece crujientes y deliciosas granolas. Estas exquisitas creaciones se elaboran con una mezcla perfecta de ingredientes ancestrales y funcionales, brindando una experiencia saludable y sabrosa en cada bocado.

Por la historia del proyecto, comentó que pese a estar estudiando una carrera universitaria, su pasión la llamaba a desempeñarse en otro aspecto: “Estudié Ingeniería Comercial y al final de la carrera se me ocurrió hacer algo diferente. Siempre mi sueño había sido ser azafata, pero cuando le conté a mi mamá se quería morir, me dijo que había cero posibilidades, pero si era lo que quería, que terminara la carrera y que después hiciera lo que quisiera. Obviamente, no le hice caso y empecé a volar como azafata durante mi último año de carrera, me encantaba ir arriba del avión, lo pasaba chancho”.

Luego de renunciar a ser azafata, se dedicó a conocer el mundo, hasta que llegó a dos destinos que marcaron su vida para siempre: “Me voy a Nueva Zelanda y luego a Australia y ahí aprendí mucho sobre la comida saludable con productos que acá no existían, como los alimentos de granola y ahí empecé a ver cómo la alimentación me estaba ayudando a sanar mi cuerpo”.

Después de tres años y media viajando, vuelve a Chile para quedarse a vivir con sus padres: “En Australia trabajaba en una cafetería donde aprendí a hacer granola, cuando volví a Chile me costó mucho adaptarme, pero todos los días hacia granola para el desayuno y un día mi madre me dice que agarre un pocillo y que le vaya a vender lo que hacía a las señoras de yoga, porque no tenía trabajo y ellos me estaban manteniendo. Esta fue una idea de mi mamá para sacarme de la casa y generar algo de lucas”.

