Francisca Mery Satt: “La falta de un plan B nos llevó a que nos metiéramos todos en esto”

Para comenzar, Mery Satt recordó: “Todo comenzó cuando mi papá tenía unos 40 años y mi mamá alrededor de 38. En esa época, no era común emprender, pero un día, mi papá decidió que no quería tener más jefes y renunció a su trabajo. Siempre pensaron en crear algo juntos, aunque al principio no sabían exactamente en qué consistiría el negocio”.

Luego, agregó: “Un día, a mi mamá se le ocurrió la idea de hacer joyas. Comenzó creando piezas pequeñas, sin grandes pretensiones, pero rápidamente empezaron a tener éxito. La gente los seguía, más que nada, por su carisma y cercanía. Yo me involucré desde muy joven, ayudando a mis padres en el taller cuando tenía apenas 12 años”.

Sobre si alguna vez dudó en unirse al proyecto familiar, Mery explicó: “La falta de un plan B nos llevó a comprometernos todos en esto. Llevamos más de 30 años trabajando juntos”.