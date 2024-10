Fundadores de Cavalera: “La idea fue armar un proyecto donde los clientes se sintieran como en el living de su casa”

En Más que un Pitch, conversamos con los fundadores de Cavalera, Eduardo Costabal y José Tomás Carrasco, quienes nos contaron cómo surgió este emprendimiento de tatuajes.

Por cómo inició este proyecto, Carraco contó que “mi hermano, quien es el tercer socio de este proyecto, se fue a España a hacer cursos para ser tatuador. En ese momento, yo estaba emprendiendo con unos locales y necesitaba ayuda, entonces lo llamo y él se viene a Chile con la obsesión de tener un estudio de tatuaje”.

Tras esto, comentó que pese a no tener mayor información y gusto por esta industria, vio una oportunidad de generar un gran emprendimiento: “No sabía nada de tatuajes, no tenía idea y tampoco me gustaban, pero más allá del negocio, vimos una oportunidad, ya que muchas veces acompañé a mi hermano a tatuarse, pero uno no se sentía cómodo, entonces dije que acá había una industria donde todo el mundo quiere tatuarse, pero a muchos les daba lata al ser incómodo, entonces la idea fue armar un proyecto donde los clientes se sintieran como en el living de su casa”.

