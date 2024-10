Alejandro Ruiz, fundador de Ice Walls: “Cuando probé el ice bath, me sentí como Superman”

En Más que un Pitch, conversamos con Alejandro Ruiz y Joaquín Pujol de Ice Walls, sobre este emprendimiento que optimiza tu rendimiento deportivo y potencia tus capacidades al máximo.

Por los inicios de este proyecto, Ruiz destacó que “Ice Walls nace porque yo estaba medio chato de la pega, no me gustaba al 100%, ya que siempre he estado pegado al mundo del deporte y con mi trabajo no lo estaba y en eso decido irme a Australia. Allá llegué con el propósito de emprender y un día, en el gimnasio, probé el ice bath y cuando salí, me sentí como Superman, con mucha energía y claridad mental”.

Tras esto, continúo: “Necesitaba que la gente que conocía sintiera esta experiencia y descubriera cómo me sentí. Ese día llego a mi casa y creo de inmediato el logo de Ice Walls para que la gente lo tuviera asimilado. Me puse a investigar para conocer a algún proveedor, lo encuentro, pero no tenía la plata para comprar todo esto”.

Sin embargo, frente a ese obstáculo, un consejo fue clave para que este proyecto pudiera dar frutos: “Me recomiendan que para generar dinero, debo ingresar a la granja solar. Justo en ese momento me hago amigo de un argentino que venía saliendo de ahí y él me da el pase para ingresar a esto con mi polola, donde me pagaban un millón y medio semanales”.

