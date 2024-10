Andrés Cooper, fundador de ChileAutos: “Las visitas mantuvieron nuestra fe en el proyecto”

En un nuevo episodio de “Más que un Pitch”, conversamos con Andrés Cooper, fundador de ChileAutos, quien nos compartió la fascinante historia detrás de este popular sitio web para la compra y venta de vehículos motorizados.

Al ser consultado sobre el inicio de su proyecto, Cooper recordó: “Partimos en 1999. Salí de la universidad y poco tiempo después, un compañero, junto a su jefe, me contactaron porque querían hacer algo en internet y me preguntaron si sabía crear páginas web. Les respondí que no, pero que estaba dispuesto a aprender, y así surgió la idea de un proyecto relacionado con idiomas y traducción”.

Más adelante, Cooper relató que la historia tomó un giro inesperado cuando su compañero trajo una revista de autos del extranjero y propuso crear un sitio similar. “Le dije que sí, aunque me surgían dudas sobre cómo rentabilizarlo. Él me respondió que no debía preocuparme por eso; mientras pudiéramos hacerlo, estábamos bien. Así nació este grandioso proyecto”, comentó.

Cooper se encargó de construir la web, aunque al principio no contaban con vehículos reales. “Creé una compra-venta ficticia usando autos que encontré en internet. Comenzamos a visitar las concesionarias para mostrarles nuestro contenido, pero había mucho desconocimiento sobre internet. A menudo les pedíamos correos electrónicos y ni siquiera sabían qué era eso”, recordó.

Frente a las dificultades iniciales, Cooper explicó que sus principales objetivos eran “crecer y ofrecer valor a nuestros clientes. La monetización no era nuestra prioridad. Durante tres años, tuvimos que invertir nuestro propio dinero para mantener el proyecto a flote. Después de eso, pasaron otros tres años en los que no ganábamos dinero, pero tampoco teníamos que invertir. Finalmente, comenzamos a ver resultados”.

Cuando se le preguntó si alguna vez dudó de continuar con el proyecto debido a la falta de ganancias, Cooper destacó que “las visitas mantuvieron nuestra fe en el proyecto. Cada vez eran más, y para 2005 teníamos cerca de 10 mil visitas al mes, lo cual era significativo en ese tiempo”.