Carlos Siri, dueño de la Antigua Fuente: “A pesar de que uno vea este negocio pequeño, en el fondo es una fábrica”

En Más que un Pitch, el dueño de la Antigua Fuente, Carlos Siri, nos contó cómo se introdujo en el mundo de esta popular sandwichería tradicional.

“Si hablamos del inicio, mi papá y mi tío, entraron a este negocio alrededor de 1957, el que ya estaba funcionando. Ellos salieron del colegio y mi abuelo les pregunta qué es lo que harán con su vida y responden que querían seguir trabajando, en ese momento, se les ocurre la idea de querer inaugurar un local de comida. Justo surge un match con el dueño de la Fuente Alemana y un tío abuelo mío, entonces ellos entran a trabajar ahí durante un tiempo. Al final se quedaron y se hicieron socios del caballero”, comenzó indicando Siri.

Por cómo él llega a introducirse a este mundo, comentó que “somos tres hermanos, y tanto el mayor como el menor comenzaron a trabajar con mi padre. En un momento, mi papá se encontraba bastante solo en el local de Plaza Italia, así que me preguntó si me gustaría unirme al negocio. Le respondí que sí, porque veía la oportunidad de trabajar por mi cuenta. No te voy a mentir, el cambio me asustaba, pero creo que el ejemplo de mi familia fue lo que me impulsó a dar el paso”.

Una vez que Carlos dejó su trabajo en Cannon y comenzó en La Antigua Fuente, se dio cuenta que pese a las diferencias del rubro, el trabajo era muy similar: “A pesar de que uno vea este negocio pequeño, en el fondo es una fábrica, porque aquí entra todo sin elaborar y adentro entra uno a meter mano”.

