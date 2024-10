Nicolás Silva, fundador de Bendita Peluquería: “Cuando le conté a mi mamá, no me habló como en seis meses”

En Más que un Pitch, conversamos con el fundador de Bendita Peluquería, Nicolás Silva, quien nos contó cómo surgió este destacado salón de belleza.

Consultado por cómo se introdujo en ente mundo, comentó que “ser peluquero partió en Buenos Aires, porque mi mamá viajaba un montón a comprar ropa, entonces muchas de las veces que ella se atendía en un local, yo tenía que sentarme a esperarla y como ella pasaba 5 o 6 horas ahí, me empezó a llamar la atención el ambiente, porque habían cosas que yo creía que las podía hacer”.

Tras esto, agregó que “cada vez que llegábamos del viaje, me surgía la duda de querer hacer algo y comencé a cortarle el pelo a mis compañeros de colegio, cuando empecé con ellos, cada vez me salía más fácil y no les cobraba”.

En ese sentido, destacó que su vida dio un giro cuando entró a la universidad: “Antes de ser peluquero yo iba a estudiar ciencias políticas, pero pasó que cuando entré a la universidad, en paralelo, me metí a la peluquería, porque sentía que podía pasar algo ahí. Un día mi madre me pilló una mochila con herramientas y me dijo que ya no era casualidad y ahí tuve que contarle donde me iba todas las tardes”.

Sin embargo, decirle la verdad a su madre, no fue muy bueno para su relación: “Cuando les conté a mis padres, mi mamá no me habló como en seis meses y quedó un poco frustrada por lo que iban a decir sus amigas”

