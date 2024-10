Jorge McKay, socio fundador de La Fête: “Queríamos llegar con un producto de primera calidad a todo el mundo”

En ‘Más que un Pitch‘, conversamos con Jorge McKay, socio fundador de La Fête Chocolat, quien nos contó cómo en el año 2006 crearon lo que hoy en día es una de las chocolaterías más exitosas en el país.

Consultado por cómo y por qué surgió este negocio de la chocolatería fina, McKay explicó que “prácticamente no existía ese mercado. El año 2006 nosotros teníamos seis hijos estudiando, yo viajaba casi la mitad del tiempo del año, porque trabajaba en la industria del vino, lo que era bastante difícil para mí y mi señora. Yo había hecho emprendimientos antes y en el verano de ese año, a principios del 2006, junto con quien fue mi socio hasta el final, Giancarlo Fantoni, fuimos al sur, conversamos y le dije que quería independizarme de nuevo porque no podía seguir con este ritmo de trabajo que estaba dejando las cosas más importantes de mi vida atrás. Y ahí pensando se nos ocurrió el tema de justamente lo que dijiste tú, no existía”.

En ese contexto, enfatizó en que “el timing fue perfecto, que te insisto, para mí es mucho más importante tener buen timing que una buena idea porque una buena idea con mal timing es peor que una mala idea”.

Con La Fête, que significa la fiesta en español, “queríamos llegar con un producto de primera calidad a todo el mundo, que todo el mundo pudiera optar a una experiencia maravillosa ya fuera para consumo personal o para regalo, entonces eso nadie lo había hecho”, señaló el socio fundador.

Sobre la percepción que tienen las personas de la fete, Jorge contó que “La Fête tiene un club de socios donde participan 450 mil personas, entonces ya hay una especie de comunidad alrededor de la marca. La gente se siente como en un espejo, se siente representada por la marca, recibe valor por lo que paga y es una marca que genera cierto nivel de orgullo y de confianza”.

¿Quieres conocer todos los detalles de esta historia?. Escucha el podcast de ‘Más Que Un Pitch’ en Spotify o sintoniza el programa de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas, por el 100.1 FM e Infinita.cl.