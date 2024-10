Edwin Steinsapir, fundador de Pancho Villa: “Decidimos ponerle este nombre, porque así no habría dudas de que era mexicano”

En Más que un Pitch, conversamos con el fundador de Pancho Villa, Edwin Steinsapir, para conocer la historia de cómo surgió esta empresa que produce, comercializa y distribuye alimentos mexicanos.

Por cómo empezó este emprendimiento, Steinsapir contó que “Pancho Villa parte después de salirme de un negocio familiar. Empezamos, junto a mi hermano, a importar cervezas mexicanas y distribuirlas a distintos locales, pero con el pasar del tiempo, nos preguntamos qué más podíamos ofrecerles a estos compradores y ahí me acordé que cuando vivía en Estados Unidos, era consumidor de tortillas mexicanas, entonces se me ocurrió fabricarlas y venderlas”.

Steinsapir, agregó que “en ese momento (1993-94) no había comida mexicana en nuestro país, entonces mi hermano se subió a un avión y fue a comprar una máquina a México para poder instalarnos. Nuestra primera ubicación fue en calle Einstein, el tema es que nunca habíamos hecho tortillas y tampoco teníamos recetas”. Sin embargo, destacó la aparición de una persona fue clave para consolidar este proyecto: “Conocimos a un mexicano que nos dio la receta de su madre para hacer tortillas y gracias a ese contacto pudimos empezar el negocio y por eso siempre nosotros decimos que partimos gracias a una receta original de México”.

Consultado por cómo se le ocurrió el nombre de la marca, explicó que “el tema del nombre fue bien particular, porque en ese tiempo no habían tortillas más que la española, entonces decidimos ponerle Pancho Villa, ya que así no habría dudas de que el producto era mexicano”.

