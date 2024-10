Fundadores de Mit Burger: “Al principio estábamos jugando a tener un restaurante”

En Más que un Pitch, los fundadores de Mit Burger, Felipe Henríquez y Cristóbal Millán, nos contaron cómo surgió este destacado local que está especializado en hamburguesas.

Para comenzar la historia, Millán comentó los inicios de este negocio: “Trabajaba en retail, viajaba mucho, estaba muy rayado con las hamburguesas y empecé a invitar a gente de trabajo a comer. Empecé a moler mi propia carne y en algún momento con Felipe dijimos si es que hacíamos algo, pensamos en un carrito y ahí empezamos a forjar algo juntos”.

Tras esto, apuntó que “ninguno de los dos era el tremendo emprendedor, pero nos quedamos en la idea de hacer un carrito. Conocimos a un tipo que podía hacer todo lo que queríamos, le pagamos la mitad del precio total y el sujeto desapareció. Lo que pasó, es que el boom de los carritos, hizo que este gallo pasara de hacer dos anuales a hacer siete de una, entonces el tipo cobró de todos y aprovechó de lavarse las manos”.

Frente a esta estafa, “nos dimos cuenta que este tipo de delito termina en firma mensual y arraigo nacional. Con esto paramos y nos dedicamos cada uno a nuestras pegas, pero seguimos trabajando en las recetas, logos, estéticas y todo eso, sin embargo, nos faltaba el carrito para poder empezar el negocio (…) En 2018 decidimos darle con todo, pero no poner un carro, sino un local. Me cambié de pega y no me gustó el formato que había ahí, entonces decidí irme por seis meses e intentar esto con el local de hamburguesas”, culminó Millán.

