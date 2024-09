Chris Portugal, dueño de ‘El Toro’: “Aprendí a golpes, no fue fácil”

En Más que un Pitch, el dueño de “El Toro”, Chris Portugal, nos contó cómo surgió este destacado local gastronómico que cautiva con sus increíbles y únicos sabores.

Consultado por la historia, comentó que: “El Toro tiene 25 años. Esto empezó gracias a un amigo argentino, ya que él fundó El Toro en 1999 en un local que tenía en Bellavista, específicamente en Loreto 33, y se puso en una zona donde no era muy común ver un restaurante. Sin embargo, la cercanía con la escuela de teatro y los canales de televisión, convirtió al Toro en un punto de paso obligado para diversas cantidad de personas”.

Tras esto, agregó que “en el 2009, mi amigo me dice que se va a Argentina y que va a vender El Toro, ahí le dije que se había vuelto loco y le ofrezco comprarle el restaurante. Nos costó un par de meses la negociación, pero un sábado me entregó las llaves y ahí empezó todo, donde supuse que volvería a explicarme todo el funcionamiento, pero no lo vi más. Empezaron a llegar los clientes, pedidos y tuve que improvisar sobre la marcha”.

En ese sentido, destacó que “el gran desafío era que El Toro no podía cambiar un ápice el espíritu y alma que tenía. No cambié recetas, personal, yo compré el restaurante con las personas que estaban, cosa que después fue difícil. A nadie le enseñan emprender, pero ahora hay un poco más de información para manejar mejor esas decisiones (…) aprendí a golpes, no fue fácil. A los que quieren emprender en el rubro, les diría que se pasa muy bien, pero hay que estar presente todos los días”.

