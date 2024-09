Ignacio Idalsoaga, director del Parque Zoológico Buin Zoo: “Decidimos instaurar esto como un refugio y casa de acogida”

En Más que un Pitch, el director del Parque Zoológico Buin Zoo, Ignacio Idalsoaga, nos contó todo acerca de este destacado lugar que se puede visitar en la Región Metropolitana.

Consultado por cómo se inicia el proyecto de un zoológico, Idalsoaga destacó “que hay cosas en la vida que nos proponemos y a lo que queremos llegar. En nuestro caso, nunca fue una idea o algo preconcebido, sino que se fue dando producto de las circunstancias. En los años 80′ me título de médico veterinario, llego a Buin y mi padre tenía una fábrica de cecinas, era un lugar muy campestre y comencé engordando cerdos, no era más que eso mi emprendimiento”.

Tras esto, comentó que en paralelo, “me casé y se sumó una partner, amante de la naturaleza y los animales. A mi mujer la conocí por un perro y en el lugar que estaba me empezaron a llegar animales chilenos dañados: zorros, águilas, entre otros, que caían en trampas de la precordillera y empezamos a hacer el ensayo y error, porque no estaba especializado, pero siempre mejorábamos y devolvíamos a la naturaleza. El problema fue que empezamos a quedarnos con una especie de animales que no podíamos devolver por lo dañado y, en el año 1994 decidimos instaurar Buin Zoo, ya que eran mucho los animales. Además, el proyecto de los cerdos se fue a las pailas, porque no pudimos con la competencia”.

En ese sentido, agregó que “decidimos instaurar Buin Zoo como un refugio, casa de acogida, pero esta cosa se abrió al público y al principio poníamos alcancías para recibir propina de los visitantes, donde podíamos alcanzar 32 mil pesos mensuales”.

