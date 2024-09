Magdalena Martin, fundadora de Regalos Clicker: “Me muevo mucho por la motivación y el levantarme feliz por la mañana”

En Más que un Pitch, la fundadora de “Regalos Clicker”, Magdalena Martin, nos contó cómo surgió esta destacada tienda online que está especializada en regalos y en las necesidades que regalar conllevan.

Consultada por su historia, comentó que “siempre dije que era una muy buena empleada, trabajo muy bien con la plata de otros. Fui a un viaje, porque un amigo se casaba en Roma y en Barcelona encontré una tienda con todos los regalos que necesitaba para traer a Chile y me encantó, a tal punto que nos quedamos horas recorriendo el local. En ese momento, dije que quería tener algo así en nuestro país”.

Tras esto, señaló que “vuelvo a Chile y decidí partir mientras trabajaba, armé la idea, la presenté y me dieron el visto bueno. Arrendé una casa que tenía distintas piezas para servicio y a mi me tocó una de las más pequeñas. Al principio me ayudaba un compañero de Nestlé y con el tiempo, renuncio a la empresa para dedicarme 100% a mi emprendimiento”.

En ese momento, destacó que “me tiré a la piscina, porque me desmotivé de lo otro, me muevo mucho por la motivación, el corazón y el levantarme feliz por la mañana. Puede ser que ganaba infinitamente menos y trabajaba más, pero me muevo por el querer despertarme por las mañanas”, agregando que “cuando los emprendedores dicen que su proyecto es como un hijo, es porque uno de verdad le da vida a una idea”.

