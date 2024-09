Sebastián Ferrer: “Mi primer trabajo remunerado fue hacer aseo en una pastelería”

En Más que un Pitch, conversamos con el dueño de The Boss, Sebastián Ferrer, nos contó cómo surgió esta destacada peluquería que asegura el mejor cuidado para el cabello.

Por su historia, comentó que “estudié peluquería cuando las carreras no tradicionales eran súper mal miradas. Se me ocurrió ser peluquero, cuando uno solo sabía de ellos que, en las palabras de la época, eran ‘colas, rasca, entre otros’. Entré a estudiar con un susto por inculto más que nada. Cuando les conté a mis compañeros que iba a ser peluquero, me hicieron mucho bullyng”.

Tras esto, aseguró que “lo pasé bastante mal, porque siempre está el grupito de los tontones en el colegio que no te suelta. Siempre defendí a gente de quien abusaban, pero en síntesis había muchos prejuicios sobre este trabajo”.

Sin embargo, indicó que ser peluquero no fue su primera opción, ya que habían otras profesiones que le llamaban más la atención. “Quise ser pintor, pero no pude, porque cuando tienes muchas lucas puedes jugar a ser artista, pero a mi no me tocó eso. Me gustaba también la publicidad (…) siempre fui muy independiente, trabajé desde los 12 años y mi primer trabajo remunerado era hacer el aseo en una pastelería”.

¿Quieres conocer todos los detalles de esta historia?. Escucha el podcast de ‘Más Que Un Pitch’ en Spotify o sintoniza el programa de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas, por el 100.1 FM e Infinita.cl.