Claudia Cisternas, fundadora de Pritty: “Pasé de estar en un escritorio a estar arrastrando cajas. Fue una locura”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, la fundadora de Pritty, Claudia Cisternas, nos contó cómo surgió este grandioso emprendimiento que desarrolla productos cosméticos para el cuidado de la piel.

Consultada por la historia de este proyecto, Cisternas contó que “esto partió el 2014. Desde que me titulé, trabajaba en laboratorios y empresas que fabricaban marcas propias. Siempre estuve desarrollando estos proyectos, me encantaba y me apasionaba. Cuando ya llevaba diez años, empezaron a haber algunas discordancias y surgió la idea de hacer mi propia línea, lo que siempre fue mi sueño”.

Tras esta oportunidad, señaló que “le presenté el proyecto a mi hermano. Mi primera idea fue hacer algo más juvenil, sentía que había un rango etario (10-18 años) de niñas que querían productos, donde no había una oferta para ellas, comenzó a mutar esta idea y empecé con productos corporales, ya sea cremas o colonias”.

Una vez materializado el emprendimiento, destacó que “al inicio comenzamos con los bazares, pasé de estar sentada en un escritorio, al estar arrastrando cajas, lo que fue una locura. Comenzamos a vender y siempre tuve el instinto de hacer algo más y que eso aportara a la sociedad”.

