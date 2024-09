Felipe Gelerstein, fundador de Tamango Brebajes: “Desde el colegio venía con la pasión por los líquidos”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, el fundador de Tamango Brebajes, nos contó cómo surgió este grandioso proyecto de cervezas y por qué decidió ponerle este nombre a su marca.

Consultado por su historia, Gelerstein destacó que “desde el colegio venía con la pasión por los líquidos, me gustaba todo tipo de bebestibles, ya sea con alcohol o no. Cuando tenía 16 años, hice un curso de cervezas bastante profesional, tuve que pedirle permiso a mi papá para que me pudieran aceptar en ese curso y ahí me enganché inmediatamente de lo que era hacer cerveza casera”.

Tras esto, comentó que siempre pensó que sus productos tenían cabida en el mercado: “Las ideas que yo tenía eran un poco distintas a lo que se ofrecía acá, yo sentía que ser rupturista tenía cabida para todos esos sabores que tenía en mi mente, entonces lo primero que hice fue hacer voluntariados en varias empresas para poder aprender y siempre he creído que esa es la mejor inversión que puede existir”.

Una vez establecido, tuvo la disyuntiva de generar el nombre para su negocio, donde recordó una particular historia que lo hizo decidirse para tomar una postura definitiva: “Mi hermano mayor es doctor, vivía al costado del parque Tamango y me gustaba mucho ese nombre. Pregunté qué significaba y me contaron una historia sobre esto: Cuando llegó Darwin, empezó a avanzar por el sur y vio unas huellas grandes en la nieve, asimilando esto con el pie de las personas, entonces empezaron a decir que la gente de ahí era ‘patagona’, por el tamaño de sus pies, pero en realidad ellos usaban zapatos que se llamaban Tamango, por lo que esos calzados le da paso al nombre de Patagonia y al nombre de mi local ‘Tamango Brebajes”.

