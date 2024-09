Fundadores de CuracaRibs: “Esta cuestión partió como un hobby”

En entrevista con Más que un Pitch, los fundadores de CuracaRibs, Juan Olea y Fernando Costa, contaron cómo surgió este proyecto de carnes ahumadas, donde aseguran que para lograr el resultado perfecto “no hay secretos, solo paciencia”.

Consultado por cómo surgió este emprendimiento, Olea comentó que esto viene por un gusto personal de ambos, pero destacó que nunca pensaron en materializar un negocio de este estilo: “Nosotros venimos de otro mundo que no es el culinario, nuestro gusto por la comida viene de una parte muy personal. Nosotros antes de la pandemia estábamos en una situación muy diferente y, con el tiempo, yo quería alejarme un poco de Santiago, encontrando Curacaví. Un día voy a celebrar con mi familia a un local de comida y pido mi plato favorito que eran las costillas ahumadas con barbiqueu, las probé y no tenían nada de humo”.

Olea continuó: “Después de eso me pregunté que cómo no había un local especializado en esto y mi señora me propuso que este era el momento de ahumar, entonces llamo a Fernando para presentarle esta idea, pero nunca fue con la intención de hacer un negocio”.

Tras esto, Costa complementó la historia, indicando que “esto no nace como un proyecto de negocio (…) mucho tiempo después surgieron las conversaciones para materializar esto como tal, pero en rigor ya lo veníamos haciendo hace mucho tiempo, por lo que los mitos son ciertos, esta cuestión partió como un hobby”.

En relación a cómo se les ocurrió este particular nombre, Costa señaló que “ese día que Juan me presenta esta idea, llego a mi casa y le cuento a mi señora que surgió esta oportunidad de hacer ribs en Curacaví, a lo que ella me responde ‘y le vas a poner CuracaRibs a la wea’. Desde ese día que quedó con ese nombre, que se mantiene hasta la actualidad”.

