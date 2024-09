Josefina Corthorn, fundadora de Urco Shoes: “No era mi sueño tener una marca de Zapatos”

En entrevista con Más que un Pitch, la fundadora de Urco Shoes, Josefina Corthorn, nos contó cómo surgió este destacado emprendimiento de calzado y moda.

Consultada por cómo surgió este proyecto, comentó que “partimos gracias a un trabajo de universidad, tuve que hacer un trabajo de tipografía y decidí ir al Barrio Victoria, ya que ahí se encontraba todo el oficio de los zapatos. Me encantó todo esto y dije que quería hacer calzados”.

Tras esto, frente a esa motivación, le ofrece a su amiga crear este proyecto, destacando que ella le da una respuesta inesperada: “A mi amiga que me acompañó a ese barrio le propuse si quería unirse al proyecto de hacer zapatos y me dijo que no y hasta el día de hoy se arrepiente de esa decisión. Como necesitaba trabajar, me introduje en este mundo porque encontraba entretenido el proceso de crear calzado”.

Corthorn continuó: “En Victoria, uno caminaba y encontraba mini talleres de personas haciendo zapatos, ahí entramos a diferentes lugares e íbamos preguntando si es que nos podían hacer los calzados. Conocimos a un señor que se llamaba Óscar y él aceptó hacer nuestros productos, pero con la condición de que nosotros debíamos escoger el material, tamaño y todo lo relacionado”.

En ese sentido, comentó que “el primer zapato que hicimos era un modelo ‘panchitas’. No diseñamos uno de cero, sino que adaptamos este calzado con distintas combinaciones de cuero y eso a la gente le gustó”.

