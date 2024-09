François Pouzet, emprendedor Chile: “Siempre pensé que para empezar un negocio tenía que importar algo de China”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, el socio fundador de diversas compañías como Float Chile, el primer centro de flotación de nuestro país, y Emprendedor Chile, una plataforma de cursos online, entre otras, François Pouzet, nos contó cómo surgió estos increíbles proyectos.

Consultado por su historia, Pouzet comentó que “siempre quise emprender y por eso entré a estudiar Ingeniería Comercial, pero me pasó que en esa época, no se me ocurrió ningún negocio que me motivara. El 2018 me llegó la oportunidad de crear el primer centro de flotación de Chile y no lo pensé dos veces, apenas me presentaron el proyecto me gustó. Estudiamos el mercado y me tiré a la piscina con todo”.

Tras esto, aseguró que “antes de eso había creado una empresa de entrenamientos deportivos a domicilio, pero esto fracasó por temas de tiempo. Era buena la idea, pero como no había control, se fue por la borda rápidamente. Ahí aprendí que la única forma de que un proyecto me funcionara es dedicándole todo el tiempo que tenía”.

Volviendo al tema de Float Chile, explicó que esto surgió “porque a mi amigo se le ocurrió tras escuchar un podcast y en Estados Unidos existía este boom, pero en Chile no existía esto. Cuando me lo presenta, me dice todos los beneficios y vi la oportunidad de crear el negocio. Sin embargo, fui a USA para poder conocer qué era toda esta maravilla que me contó mi socio”.

